Confira o planejamento especial para o Feriado de 09 de Julho nos transportes concedidos de SP

A Artesp preparou uma operação especial para o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, com ações integradas nas rodovias concedidas, ônibus intermunicipais, VLT da Baixada Santista e linhas concedidas de metrô e trens metropolitanos. Entre os dias 8 e 13 de julho, o planejamento prevê reforço operacional, monitoramento permanente e programação diferenciada nos sistemas de transporte para garantir mais segurança, fluidez e atendimento tanto aos milhões de passageiros e motoristas que devem viajar durante o período, quanto aos que permanecem na Capital e Regiões Metropolitanas durante o feriado.

Rodovias concedidas

As rodovias concedidas do Estado de São Paulo devem receber mais de 20 milhões de veículos durante o feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, entre os dias 8 e 13 de julho. A previsão reforça a expectativa de intenso movimento nos principais corredores de ligação entre a capital, o litoral e o interior paulista, exigindo uma operação especial das concessionárias para garantir fluidez e segurança aos usuários.

Entre os sistemas com maior movimentação prevista estão o corredor Anhanguera-Bandeirantes, operado pela AutoBAn, com quase 3 milhões de veículos, além do Sistema Sorocabana (1,73 milhão), Raposo Castello (1,63 milhão), Rodoanel Oeste (1,38 milhão), Ecovias Leste Paulista (1,37 milhão), Eixo SP (1,23 milhão) e Novo Litoral (1,18 milhão).

Durante todo o período, as concessionárias atuarão com capacidade operacional plena. O monitoramento será realizado 24 horas por dia pelos Centros de Controle Operacional (CCOs), em conjunto com o Policiamento Rodoviário, utilizando câmeras, painéis eletrônicos, telefones de emergência e demais recursos tecnológicos para acompanhar as condições de tráfego em tempo real.

O esquema especial prevê reforço das equipes de atendimento, ampliação da frota de guinchos, ambulâncias e viaturas operacionais, além da chamada Operação Visibilidade, com posicionamento estratégico das equipes nas rodovias para agilizar o atendimento aos usuários e ampliar a segurança durante os deslocamentos. Nas praças de pedágio, haverá reforço operacional, com possibilidade de abertura de cabines extras e utilização de equipes de apoio para reduzir filas nos horários de maior movimento.

Nos corredores que dão acesso ao litoral poderão ser adotadas operações especiais de tráfego conforme o comportamento da demanda. No Sistema Anchieta-Imigrantes, por exemplo, operações de reversão de pistas, como os esquemas 7x3 e 2x8, poderão ser implantadas para ampliar a capacidade da via. Também estão previstas operações específicas na Rodovia dos Tamoios, na SP-055 e na SP-098 para melhorar a fluidez em pontos estratégicos.

Para reduzir impactos no trânsito, obras programadas e a circulação de cargas especiais serão restringidas nos períodos de maior movimentação, permanecendo apenas as intervenções emergenciais necessárias para garantir a segurança viária.

Transporte metropolitano

Os serviços de transporte metropolitano também terão programação especial durante o feriado. Nos ônibus intermunicipais, a operação de 9 de julho seguirá a programação de domingos e feriados. Já na sexta-feira (10), será adotada a programação de “dia ponte”, equivalente a uma operação intermediária entre dias úteis e sábados nas linhas em que essa tabela estiver prevista. Nas demais linhas, a circulação seguirá normalmente a programação de dia útil.

No VLT da Baixada Santista, o funcionamento no dia 9 de julho também seguirá a programação de domingos e feriados. Na sexta-feira (10), será aplicada a programação de “dia ponte”.

Nas linhas concedidas de metrô e trens metropolitanos, a oferta de trens seguirá a seguinte programação:

A linha 7-Rubi, administrada pela TIC Trens, seguirá, no feriado, a programação de domingos, e na sexta a demanda normal de dias úteis.

As linhas 4-Amarela, 5-Lilás, 8-Diamante e 9-Esmeralda, administradas pela Motiva Trilhos, terão programação operacional especial durante o feriado da Revolução Constitucionalista, em 9 de julho, e na sexta-feira (10), em razão da expectativa de alteração na demanda de clientes.

Na linha 4-Amarela, os trens circularão com intervalos de aproximadamente 6 minutos durante toda a quinta-feira (9). Na sexta-feira (10), a operação também será ajustada para atender ao movimento esperado durante a emenda do feriado. Já na linha 5-Lilás, os intervalos serão de cerca de 6 minutos na quinta-feira e de 3 minutos e 26 segundos na sexta-feira.

Na linha 8-Diamante, os trens circularão com intervalos de 10 minutos na quinta-feira. Na sexta-feira, o intervalo será de aproximadamente 8 minutos ao longo do dia e de 5 minutos nos horários de pico.

Por fim, na linha 9-Esmeralda, a operação contará com intervalos de cerca de 10 minutos na quinta-feira. Na sexta-feira, os trens circularão com intervalos de aproximadamente 7 minutos ao longo do dia e de 5 minutos nos horários de pico.

Durante todo o período, agentes de atendimento e segurança estarão nas estações para orientar os clientes e organizar o fluxo, contribuindo para viagens com mais fluidez e segurança e as operações serão monitoradas em tempo real pela ARTESP, havendo a possibilidade de ajustes conforme o comportamento da demanda.