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Jornal Diário de Suzano - 07/07/2026
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Feriado Prolongado

Prefeitura de Ferraz altera expediente durante o feriado de 9 de julho

Serviços essenciais serão mantidos em regime de plantão; feiras livres, velórios e cemitérios funcionam normalmente

07 julho 2026 - 15h32Por de Ferraz
Serviços essenciais serão mantidos em regime de plantão; feiras livres, velórios e cemitérios funcionam normalmenteServiços essenciais serão mantidos em regime de plantão; feiras livres, velórios e cemitérios funcionam normalmente - (Foto: Arquivo/Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos informa que o expediente administrativo municipal será temporariamente suspenso em razão do feriado da Revolução Constitucionalista de 1932. De acordo com o cronograma oficial, não haverá atendimento ao público no dia 9 de julho, com retomada das atividades na segunda-feira, 13 de julho, a partir das 8 horas.

Durante o período, os serviços considerados essenciais seguirão em funcionamento para assegurar o atendimento à população. A Defesa Civil operará em regime de plantão 24 horas, com atendimento pelo telefone 199. Em situações de emergência, os moradores também poderão acionar o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, ou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), pelo número 192.

O serviço de Ambulância e Transporte Sanitário também permanecerá ativo em sistema de plantão, com atendimento pelo telefone 4674-7860. Já a Guarda Civil Municipal (GCM) continuará atuando normalmente, com suporte à população por meio dos telefones 4679-4334 e 4677-3112.

As feiras livres do município serão realizadas sem alterações. O Velório Municipal, localizado no Cambiri, seguirá com funcionamento regular, enquanto os cemitérios municipais permanecerão abertos diariamente, das 8h às 17h.

A administração municipal reforça a orientação para que a população utilize os canais de emergência de forma consciente durante o feriado, garantindo agilidade no atendimento e a adequada prestação dos serviços públicos essenciais.

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