Feriado da Revolução Constitucionalista: SPMAR espera 910 mil veículos no Rodoanel

A concessionária SPMAR estima que cerca de 910 mil veículos circulem pelos trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas durante o feriado de 9 de julho, que homenageia a Revolução Constitucionalista de 1932. O movimento deve ocorrer entre quinta-feira (8) e segunda-feira (13), sendo 643,3 mil veículos pelo trecho Sul e 275,7 mil pelo trecho Leste.

Os melhores horários para viajar, segundo a SPMAR, são:

Quinta-feira: antes 8h e depois das 20h;

Sexta-feira: antes 8h e depois das 20h;

Sábado: antes 8h e depois das 14h;

Domingo: antes das 8h e depois das 13h;

Segunda-feira: antes das 8h e depois das 20h.

Segurança em primeiro lugar – Esse será o primeiro feriado em que as novas câmeras de monitoramento da concessionária serão utilizadas no monitoramento pela polícia militar rodoviária. Desde o 1º de julho, as imagens de infrações de trânsito na via são encaminhadas para o sistema da polícia militar rodoviária em tempo real e o agente postado dentro do Centro de Controle Operacional (CCO) da Concessionária pode registrar o flagrante.

Para o gerente de operações da concessionária SPMar, o intuito da medida é reforçar que o motorista siga as normas de trânsito: “As leis de trânsito são elaboradas justamente para reduzir o risco de uma ocorrência e preservarem a vida de quem circula pela rodovia. Hoje, o uso do celular ao volante, por exemplo, é um fator presente em grande parte das ocorrências por distração que é uma das maiores causas de acidentes em rodovias”

Ao longo da rodovia, os 20 Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) exibirão mensagens educativas alertando aos motoristas da importância de guiar com atenção e de que a via é monitorada com câmeras equipadas com inteligência artificial.

Apoio na via - Para quem for passar pelo Rodoanel nesse feriado, a SPMAR conta com 25 viaturas de apoio, entre elas: 5 ambulâncias, 8 guinchos (leves e pesados), 05 veículos de inspeção e supervisão de tráfego, 1 caminhão de combate a princípio de incêndio e 1 caminhão de resgate de animais. Nesse período não haverá o transporte de cargas especiais na rodovia.

O motorista que necessitar de qualquer apoio emergencial tem à disposição uma equipe preparada para atendê-lo 24 horas por dia. Em caso de dúvida ou de atendimento na via, o usuário pode entrar em contato com a SPMAR pelo 0800 774 88 77 ou por meio dos 192 telefones de emergências situados a cada quilometro da rodovia. Estes serviços são gratuitos e com funcionamento ininterrupto.

Os Trechos Sul e Leste do Rodoanel também contam com quatro unidades do SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), localizados nos quilômetros 41, 68, 102 e 121 no caso do usuário precisar para fazer uma pausa em sua viagem ou solicitar algum tipo de informação ou atendimento. Os locais estão equipados com banheiros, fraldários, sala de espera e água potável.