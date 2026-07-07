Salesópolis reúne mais de 200 lideranças em encontro com Rodrigo Ashiuchi e Marcio Alvino

A cidade de Salesópolis foi palco, na última sexta-feira (03/07), de um grande encontro que reuniu mais de 200 lideranças do município e da região em um momento marcado pelo diálogo, fortalecimento de parcerias e construção de propostas para o futuro do Alto Tietê. O evento foi organizado pelo ex-prefeito Vanderlon Gomes e contou com a presença do pré-candidato a deputado estadual, Rodrigo Ashiuchi, e do deputado federal Marcio Alvino, pré-candidato à reeleição para seu quarto mandato na Câmara dos Deputados.



Responsável pela organização do evento, Vanderlon Gomes destacou a importância de fortalecer lideranças comprometidas com a região. "Rodrigo Ashiuchi e Marcio Alvino sempre trabalharam pelo Alto Tietê, construindo resultados concretos para a nossa população. Enquanto prefeito, na região tive a alegria de caminhar com o Rodrigo, acompanhando de perto sua capacidade de gestão, seu espírito de diálogo e sua habilidade de unir os municípios em torno de objetivos comuns. São parceiros em quem confio e lideranças que me inspiram pela seriedade e pelo compromisso com o serviço público".



Marcio Alvino ressaltou a parceria construída ao longo dos anos com Ashiuchi. "É uma honra caminhar ao lado de quem construiu um legado histórico em Suzano e que, como deputado estadual, fará muito mais pelas cidades da nossa região. Tenho convicção de que seguiremos ampliando conquistas".



Rodrigo Ashiuchi agradeceu a recepção em Salesópolis e destacou a importância da união regional. "Recebo com muita gratidão o carinho de Salesópolis e agradeço ao meu amigo Vanderlon Gomes pela acolhida e pela organização deste importante encontro. É uma satisfação reencontrar tantas lideranças comprometidas com o desenvolvimento da nossa região. Também é uma honra caminhar ao lado do deputado federal Marcio Alvino e do pré-candidato ao Senado André do Prado, presidente da Alesp. Quando unimos forças, construímos pontes e ampliamos as oportunidades para todos os municípios do Alto Tietê".



A reunião reforçou a integração entre lideranças e evidenciou o compromisso conjunto em prol do desenvolvimento regional. Também participaram do encontro o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; o prefeito de Guararema, José Luiz Eroles Freire, o Zé; o vice-prefeito de Biritiba Mirim, Toshi Omura; os ex-prefeitos de Salesópolis Francisco Rodrigues Corrêa, o Quico, e Benedito Rafael da Silva, o Rafael; o ex-prefeito de Igaratá, Elzo Arantes; a presidente do PL Mulher de Salesópolis, Bruna Mingatos, além de vereadores, ex-vereadores e representantes de diversos segmentos da sociedade civil.