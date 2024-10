Casa-Modelo mostra como ficarão as 188 casas da Vila São Paulo

O terreno onde estão as 188 casas do programa Morar Bem, na Vila São Paulo, retomadas neste ano pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) está com uma casa-modelo em exposição e já pronta, que servirá de base para as demais unidades, mas ainda receberá uma avaliação técnica do órgão estadual. A retomada dos serviços foi feita pelo governo do Estado de São Paulo após reivindicações feitas pela Prefeitura de Ferraz. O local já teve histórico de abandono, vandalismo e invasões.

Algumas novidades que não estavam no projeto original foram incorporadas como o revestimento na cozinha até o teto, que antes era meia-parede; além do teto que será em PVC ou gesso e ainda está sendo estudado. Outro detalhe é na escada, que dá acesso a parte superior que ganhará um corrimão.

Cada unidade terá 48 metros quadrados e está dividida da seguinte forma: sala, cozinha com área de serviço. Na parte superior, dois quartos e um banheiro e os dormitórios já contam com pontos para a tv.

As obras estão a todo vapor no local com a recuperação das fachadas e posteriormente a estrutura interna. Noventa homens trabalham no local num ritmo para acelerar os serviços na área externa para quando chegar o período de chuva arrematar a parte interna das moradias.

O prazo para a conclusão das obras é julho de 2026. O engenheiro da CDHU responsável pela Obra, Fernando Tardelli, avaliou que o ritmo dos serviços é intenso no local. A Secretaria de Obras da Prefeitura de Ferraz acompanha a execução dos serviços e atua em parceria com o Estado.

Para o secretário da pasta, Antonio Carlos dos Santos Ferreira, o Carlinhos, a CDHU já tem todo o aparato e qualificação técnica para a execução dos trabalhos de construção de moradias para as famílias e que fará tudo da melhor maneira respeitando o cronograma.