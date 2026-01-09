Central de Monitoramento da Mobilidade de Mogi gera dados para melhorias no trânsito

A Central de Mobilidade da Prefeitura de Mogi das Cruzes é um dos principais recursos usados pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito para identificar necessidades e melhorias a serem aplicadas no trânsito da cidade.

A estrutura fica dentro da pasta e tem seis videowalls (conjunto de múltiplas telas digitais agrupadas, que podem formar uma única imagem gigante e contínua ou várias imagens diferentes, dependendo da necessidade), operadores e equipamentos capazes de acompanhar e fiscalizar diferentes vias de Mogi.

Por meio da Central, a secretaria consegue realizar estudos e levantamentos de dados que norteiam projetos e ações de melhorias no trânsito, já que é possível acompanhar o fluxo de veículos, contar a quantidade de carros, motos, bicicletas e pedestres que passam por cada região monitorada, entre outros detalhes importantes para mapear o setor.

As telas da Central de Monitoramento transmitem as imagens captadas por 30 câmeras, sendo quatro panorâmicas, capazes de mudar de direção, dar zoom ou ir mais longe. Com tecnologia full HD, estas câmeras conseguem chegar a 2 quilômetros de distância, o que torna o monitoramento mais eficiente e preciso.

“Além de usarmos as câmeras para estudos internos, também usamos para monitorarmos a nossa sinalização e os nossos semáforos, mantendo todos em ordem e com a manutenção em dia. Também conseguimos identificar acidentes e outras ocorrências. Já atendemos, por exemplo, a solicitações de imagens da Polícia, que usou as nossas captações para investigar ou esclarecer crimes”, conta Felício Kamiyama, secretário municipal de Mobilidade.

Na Central, aparecem os casos de acidentes de trânsito, o que permite que os agentes sejam rapidamente acionados e deslocados ao local, além de avisarem o Samu e demais departamentos da Prefeitura para atendimento à população. “A Prefeitura já tem o COI (Centro de Operações Integradas), que neste mês terá mais de 700 câmeras do Smart Mogi, e, por lá, eles já conseguem identificar crimes e outras ocorrências. E a nossa Central na Mobilidade faz, nestes casos, um papel complementar, que auxilia no trânsito”, completa.