Complexo Viário do Alto Tietê: Obras avançam e haverá desvio na SP-066

A partir desta terça-feira, 25, os motoristas que trafegam pela Rodovia Henrique Eroles (SP-066), em Poá, e precisam acessar a rotatória serão obrigados a seguir por um desvio provisório. O caminho é necessário para o avanço das obras de construção do novo viaduto na parte central da rodovia. A revitalização do trecho integra o cronograma de obras do Complexo Viário do Alto Tietê que segue em ritmo acelerado.

Para garantir a segurança e fluidez do tráfego, os condutores devem se atentar às placas de sinalização instaladas no local. O trajeto orienta o deslocamento pelo desvio provisório à direita, possibilitando o acesso a rotatória para que, em seguida, o motorista dê continuidade ao seu percurso habitual.

Diariamente, mais de 24 mil veículos circulam pela via, entre carros, motos, ônibus e caminhões. A construção do novo viaduto fará a ligação direta entre Poá e Suzano pela SP-066, em ambos os sentidos, com o objetivo de justamente desafogar o fluxo local e reduzir os congestionamentos registrados há anos, já que a rotatória é o principal acesso entre os municípios.

De acordo com o gerente de engenharia da Concessionária SPMAR, Roberto Segalla, o novo viário representa um passo importante no cronograma do Complexo Viário. “Estamos trabalhando de forma acelerada na construção do viaduto central e, dentro projeto do Complexo, essa alteração na SP-066 é definitiva. O motorista utilizará o novo trajeto com mais segurança, organização e fluidez no acesso à rotatória", afirma.