Centro Oncológico lança calendário com históriasde pacientes em tratameto contra o câncer

O Centro Oncológico Mogi das Cruzes inicia o ano com um novo projeto de humanização emocionante e cheio de significado: a distribuição de calendários exclusivos para 2025, inspirados nas histórias de superação de pacientes que estão enfrentando o câncer. As imagens e mensagens contidas no material fazem parte do projeto Jornada do Herói, uma iniciativa que busca valorizar a força e a coragem de quem enfrenta a doença com determinação.

O calendário é ilustrado com fotografias de pacientes que integram o projeto, acompanhadas de seus depoimentos pessoais. Esses relatos trazem à tona mensagens de esperança, resiliência e superação, mostrando que, mesmo em meio às adversidades do diagnóstico e tratamento contra o câncer, é possível encontrar motivos para seguir em frente.

Dez pacientes da clínica fazem parte deste lindo projeto - Robson Alves dos Santos, Carlos Henrique de Souza Lopes, João Paulo Araújo, Newton Eduardo de Sousa Ferraz, Ivo da Silva, Eduardo Carneiro da Silva, Mauro Pereira, Jailton Bernardino de Araújo, Jair Rodrigues Capeli, Peterson Faria Soares. As fotos são da fotógra May Rabello e a coordenação do projeto foi da psicóloga do Centro Oncológico, Valéria Rocha Macedo.

Humanizando o tratamento contra o câncer

O projeto Jornada do Herói foi idealizado para humanizar o tratamento oncológico, dando voz e protagonismo aos pacientes. Para muitos deles, participar dessa iniciativa foi uma oportunidade de compartilhar sua história, encorajar outras pessoas e reforçar a importância de um suporte emocional durante a luta contra o câncer.

“Essas histórias nos mostram que cada paciente é um verdadeiro herói, enfrentando desafios com uma força inspiradora. O calendário é uma forma de celebrar a vida e espalhar esperança para todos que o folhearem ao longo do ano,” Alvaro Rodrigues, diretor administrativo do Centro Oncológico Mogi das Cruzes.

Clínicas e empresas podem solicitar o calendário

A distribuição do calendário teve início no final do ano passado e seguirá até completar os 5 mil exemplares. A entrega é feita de maneira gratuita em clínicas de saúde e empresas do Alto Tietê e Guarulhos. Unidades de saúde ou empresas que quiserem receber o exemplar podem entrar em contato pelo e-mail: centrooncologico@centrooncologico.com.br