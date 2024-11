Cerca de 40 mil veículos devem passar na região durante o feriado

As rodovias Pedro Eroles (Mogi-Dutra) e Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) devem receber, no Dia da Consciência Negra, cerca de 40,2 mil veículos. A expectativa é da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

De acordo com a Artesp, a Mogi-Dutra deve ser a que terá mais movimento, com 24,1 mil veículos. Enquanto isso, a Mogi-Bertioga deve ter uma movimentação de pouco mais de 16 mil automóveis.

O tenente da Polícia Militar Rodoviária, André Belarmino, disse que a expectativa para as rodovias não é de grandes movimentos. “Acabamos de sair de um feriado prolongado, então não esperamos um grande movimento”, disse.

Apesar disso, a Polícia Rodoviária terá um foco maior nas rodovias Ayrton Senna e Mogi-Bertioga. “Vamos manter o policiamento e fiscalização focados nessas rodovias. Temos um cronograma para cobrir toda a malha rodoviária do Alto Tietê e de Guarulhos. Em casos como o do Dia da Consciência Negra, nós direcionamos os esforços para as rodovias de maior fluxo, neste caso a Ayrton Senna e Mogi-Bertioga”, explicou.