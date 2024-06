Cidades contabilizam 856 ruas pavimentadas

Bastante aclamado pela população, as cidades do Alto Tietê pavimentaram pelo menos 856 ruas. Mais vias devem receber o serviço nos próximos meses.

Entre as cidades consultadas, Arujá, Biritiba Mirim, Itaquaquecetuba e Poá não responderam.

Desde 2017, a Prefeitura de Suzano informou que 512 vias públicas foram pavimentadas, totalizando 350 km de extensão. De acordo com a Prefeitura, as próximas intervenções estão sendo planejadas.

Em Mogi das Cruzes, a administração municipal lançou em outubro de 2022 o Programa Mogi de Recuperação Asfáltica e, desde então, mais de 100 vias foram beneficiadas. Foram mais de 97 km lineares, segundo a Prefeitura. No total, mais de 150 foram vias atendidas, numa extensão mínima de 130 km, alcançando 70% dos bairros do município. Ainda segundo a Prefeitura, o foco do serviço tem sido os grandes corredores viários, como por exemplo: Estrada Velha de Sabaúna, Rua Ipiranga e em diversas avenidas, como as avenidas Japão, João XXIII, Francisco Rodrigues Filho, Francisco Ferreira Lopes e Ricieri José Marcatto.

Entre os serviços executados estão a fresa do asfalto existente (que será usada nas estradas vicinais), escavação, implantação de drenagem profunda, realização de base, sub-base, guias, sarjetas e acessibilidade, assim como a implantação da nova camada asfáltica e da sinalização vertical e horizontal.

Em Ferraz de Vasconcelos, mais 74 vias da cidade receberam intervenções asfálticas, como as ruas: Nove de Julho; Francisco Sperandio, Antenor Lopes, Vitória Beneti, José do Patrocínio, Juscelino Kubitscheck de Oliveira; Avenida Zilda Arns, Adolfo Laguna, Floriano Peixoto; Mestre Pastinha, Pássaro Preto, Celso Santana, Manoel de Abreu e muitas outras. No momento não há previsão de novas intervenções.

Outras cidades

Guararema realizou nove intervenções, sendo nove pavimentação em estradas e 12 ruas. O município também recapeou 36 vias. A administração municipal destacou outros serviços. Entre eles, a construção de uma nova rua ligando o Centro e ao bairro do Nogueira, conectando as ruas 19 de setembro, Dona Laurinda e Marcílio Leite, e uma nova ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, que ligará os bairros Morro Branco e Itaoca conectando as ruas João Barbosa de Oliveira e Admeleto Gasparini. Na rua João Barbosa de Oliveira, bairro Morro Branco, também está em construção a primeira ciclovia de Guararema. Em Santa Isabel, foram 44 ruas beneficiadas. Não há previsão de quando novas intervenções serão realizadas. No entanto, a Prefeitura informou que duas estão em análise: Professor Fernando Aluísio Corrêa T2 e Avenida Jânio Quadros. Outros projetos aguardam recursos.

Salesópolis, desde o início de 2017, foram 55 ruas pavimentadas. Outras 15 receberão os serviços.