Cidades da região recebem royalties do petróleo; Suzano prevê R$ 14 milhões

As cidades de Suzano, Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos recebem, mensalmente, recursos de royalties do petróleo, de acordo com as administrações das cidades. O DS entrou em contato com todas as prefeituras do Alto Tietê, mas obteve resposta de apenas três até o fechamento desta reportagem.

A Prefeitura de Suzano não expôs o valor recebido até o momento em 2024, mas disse que a estimativa é de R$ 14 milhões, valor maior que recebido ano passado: R$ 13,7 milhões. A administração explicou que o valor varia de ano a ano, pois o cálculo depende de diversos fatores.

De acordo com a Prefeitura, são feitos quatro repasses mensais, todos de valores e legislações diferentes. Esses recursos recebidos são, geralmente, direcionados para os trabalhos da Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos.

Em Mogi, a Prefeitura recebeu, em 2024, R$ 3,5 milhões em repasses mensais. Nos outros anos foram: R$ 4 milhões em 2021; R$ 5,9 milhões em 2022; e R$ 4,7 milhões em 2023. A administração disse que o recurso é destinado ao serviço de limpeza da cidade.

A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que recebe repasses quinzenais e tem uma previsão de receber R$ 5,1 milhões neste ano. Esses valores são destinados para pagamento de despesas como água, luz e telefone.

A Prefeitura de Ferraz disse que, até setembro de 2024, foram repassados à cidade R$ 3,5 milhões, com uma média mensal de recebimento de R$ 391 mil. A administração afirmou que houve uma redução em comparação a outros anos em decorrência da metodologia de cálculo adotada pela União. O recurso, repassado todos os meses à Prefeitura, é destinado para manutenção de infraestrutura urbana do município.