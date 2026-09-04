Cirurgiã-dentista de Suzano é indicada ao Prêmio Melhores do Ano da APCD por trabalho no SUS

A cirurgiã-dentista Edimara Aparecida Ferreira Chiasso, coordenadora de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Suzano, foi indicada ao Prêmio Melhores do Ano APCD Regional Mogi das Cruzes 2026, na categoria Odontologia na Rede Pública. O reconhecimento é promovido pela Associação Paulista de Cirurgiões-Dentistas (APCD) Regional Mogi das Cruzes e reúne profissionais que se destacam pela atuação na Odontologia em diferentes áreas.

Edimara aparece entre as quatro profissionais indicadas na categoria, ao lado de representantes de Ferraz de Vasconcelos, Poá e Mogi das Cruzes. A categoria Odontologia na Rede Pública reconhece dentistas que atuam com dedicação no Serviço Único de Saúde (SUS) da região do Alto Tietê, contribuindo para a oferta de atendimento e para a promoção da saúde bucal.

À frente da Coordenação de Saúde Bucal da Secretaria de Saúde de Suzano, Edimara desenvolve seu trabalho voltado à organização e ao fortalecimento das ações de saúde bucal oferecidas à população por meio da rede municipal. A indicação ao prêmio representa, para a profissional, o reconhecimento de uma trajetória dedicada à Odontologia e à atuação no SUS.

“Receber essa indicação é motivo de muita alegria e representa um reconhecimento muito especial a uma trajetória construída com muito amor pela Odontologia, dedicação ao SUS e compromisso com as pessoas. É também uma forma de valorizar todos os profissionais que trabalham diariamente para levar saúde bucal à população”, afirmou Edimara.

A votação para o Prêmio Melhores do Ano APCD RMC 2026 está aberta até 10 de setembro, às 20 horas, por meio de formulário disponibilizado no link (https://bit.ly/MelhoresAPCD). O eleitor pode escolher suas preferências nas categorias apresentadas, sendo possível participar apenas das categorias de sua preferência.

Para Edimara, a participação da comunidade odontológica e da população nesse processo também contribui para dar visibilidade à importância da saúde bucal dentro da rede pública.

“Fico muito feliz em poder representar Suzano e a Odontologia na Rede Pública nesta premiação. Quem puder participar da votação e escolher meu nome, vou receber esse gesto com muito carinho e gratidão. Independentemente do resultado, estar entre as indicadas já é uma grande honra”, completou.