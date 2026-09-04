Saulo Souza anuncia incremento de R$ 3,5 mil para GCM

O prefeito de Poá, Saulo Souza, publicou nas redes sociais, nesta quinta-feira (3), os investimentos destinados à segurança pública de Poá. Aumento na remuneração e novos equipamentos foram enumerados pelo prefeito.

Entre os novos equipamentos destinados à Guarda Civil Militar (GCM), Saulo destacou a troca da frota veicular, que agora porta picapes 4x4, motocicletas de 500 cilindradas e novos rádios comunicadores para os veículos militares. Além disso, os militares também receberam novos coletes balísticos.

Além dos novos equipamentos, o prefeito da cidade anunciou um aumento na remuneração dos agentes. “É um incremento na remuneração dos nossos policiais municipais. R$ 3.500,00 por mês serão incorporados no salário desses profissionais”, disse.

Para o gestor público, esses investimentos refletem em mais segurança para os munícipes. “Estamos dando esse grande salto na segurança pública da cidade”, comentou no vídeo.