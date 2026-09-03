PRF recupera, na Dutra em Arujá, veículo roubado que era utilizado para viagens compartilhadas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na tarde desta quarta-feira (2), um veículo Toyota/Corolla com queixa de roubo, que circulava com sinais identificadores adulterados, na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Arujá. Carro que era utilizado para transporte de passageiros por plataforma de carona compartilhada.

A abordagem ocorreu por volta das 12 horas, no km 204 da rodovia, durante fiscalização. Ao realizarem a verificação dos elementos de identificação, os policiais constataram que o QR Code estampado na placa não retornava dados no sistema oficial, o que motivou uma inspeção veicular.

Na análise, os agentes identificaram diversas adulterações nos sinais identificadores do automóvel. A checagem nos sistemas policiais permitiu localizar o cadastro original do veículo, confirmando que se tratava de um bem roubado no Rio de Janeiro, em maio deste ano.

O motorista alegou ser comerciante e declarou que retornava à capital fluminense após adquirir mercadorias na cidade de São Paulo. Questionado sobre a procedência do carro, ele admitiu ter pago R$ 32 mil pelo veículo — valor consideravelmente abaixo da avaliação de mercado. No momento da fiscalização, três passageiros que contrataram a viagem por aplicativo também estavam a bordo.

Diante dos fatos, o condutor e o veículo recuperado foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Arujá para o registro do flagrante e adoção das medidas cabíveis.