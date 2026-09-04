Equipes do POT realizam limpeza em torno do Cemitério da Saudade

Na manhã desta sexta-feira (4), as equipes do Programa Operação Trabalho (POT) realizaram a limpeza das ruas em torno do Cemitério da Saudade, na Rua da Saudade, nº 475 - bairro Tanquinho.

Durante os trabalhos, as equipes realizaram ações de limpeza das vias, varrição, roçagem e corte dos matos. Esta ação faz parte do calendário de ações para melhorias das vias públicas.

"A ação faz parte de um planejamento contínuo da Secretaria de Serviços Urbanos, que contempla diferentes regiões e equipamentos públicos de Ferraz de Vasconcelos. O objetivo é garantir que os espaços municipais permaneçam adequados para o uso da população", ressalta o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

Por fim, a Prefeitura ressalta que, em casos de flagrante de descarte irregular de lixo, a população pode realizar uma denúncia de forma anônima para a Guarda Civil Municipal (GCM) por meio do número de telefone 153.

SOBRE O PROGRAMA OPERAÇÃO TRABALHO (POT)

Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, o POT oferece oportunidade de inclusão social, geração de renda e qualificação profissional para moradores desempregados.

Além disso, os participantes recebem bolsa-auxílio, além de benefícios para alimentação e transporte, e atuam em atividades práticas na administração municipal. O programa também oferece cursos, palestras e capacitações gratuitas para ampliar as oportunidades de retorno ao mercado de trabalho.