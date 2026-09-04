Ferraz realiza operação tapa-buraco no Tanquinho

Nesta sexta-feira (4), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou mais uma ação de tapa-buraco. Desta vez, o serviço foi realizado na R. Mariana Ascoli Rotuno, no bairro Tanquinho.

Esta ação faz parte do cronograma de atendimentos mensais que visa à melhoria das vias da cidade. Além disso, o serviço de tapa-buraco auxilia na melhoria da passagem dos carros, motos e pedestres que utilizam as vias, garantindo mais segurança e visibilidade no trânsito.

"Nossas equipes estão diariamente nas ruas, atuando de forma planejada para recuperar trechos que apresentam problemas e melhorar as condições de circulação nos bairros", afirma o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

Caso a população tenha alguma solicitação relacionada a tapa-buraco, o munícipe pode registrar sua demanda na plataforma do Simplifica Ferraz, que é um local onde o munícipe pode registrar protocolos, solicitar serviços, acompanhar o andamento das solicitações e acessar informações divulgadas pela Prefeitura, tornando o atendimento mais ágil, acessível e eficiente.

Link da plataforma do Simplifica Ferraz: https://simplifica.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/#/home