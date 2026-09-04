Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 04 de setembro de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/09/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
SERVIÇOS URBANOS

Ferraz realiza operação tapa-buraco no Tanquinho

Ação faz parte do cronograma de ações mensais para melhoria das vias no município

04 setembro 2026 - 15h57Por da Reportagem Local
serviço foi realizado na R. Mariana Ascoli Rotunoserviço foi realizado na R. Mariana Ascoli Rotuno - (Foto: Isis Katerine/Secom FV)

Nesta sexta-feira (4), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, realizou mais uma ação de tapa-buraco. Desta vez, o serviço foi realizado na R. Mariana Ascoli Rotuno, no bairro Tanquinho.

Esta ação faz parte do cronograma de atendimentos mensais que visa à melhoria das vias da cidade. Além disso, o serviço de tapa-buraco auxilia na melhoria da passagem dos carros, motos e pedestres que utilizam as vias, garantindo mais segurança e visibilidade no trânsito.

"Nossas equipes estão diariamente nas ruas, atuando de forma planejada para recuperar trechos que apresentam problemas e melhorar as condições de circulação nos bairros", afirma o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David. 

Caso a população tenha alguma solicitação relacionada a tapa-buraco, o munícipe pode registrar sua demanda na plataforma do Simplifica Ferraz, que é um local onde o munícipe pode registrar protocolos, solicitar serviços, acompanhar o andamento das solicitações e acessar informações divulgadas pela Prefeitura, tornando o atendimento mais ágil, acessível e eficiente.

Link da plataforma do Simplifica Ferraz: https://simplifica.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/#/home

Deixe seu Comentário

Leia Também

Prefeitura de Poá prorroga inscrições do Programa Jovens pelo Clima até 15 de setembro
Região

Prefeitura de Poá prorroga inscrições do Programa Jovens pelo Clima até 15 de setembro

Câmara aprova Moção de repúdio contra ex-dirigente de Ensino por apologia a regimes totalitários
Região

Câmara aprova Moção de repúdio contra ex-dirigente de Ensino por apologia a regimes totalitários

Cirurgiã-dentista de Suzano é indicada ao Prêmio Melhores do Ano da APCD por trabalho no SUS
Região

Cirurgiã-dentista de Suzano é indicada ao Prêmio Melhores do Ano da APCD por trabalho no SUS

Equipes do POT realizam limpeza em torno do Cemitério da Saudade
SERVIÇOS URBANOS

Equipes do POT realizam limpeza em torno do Cemitério da Saudade

Saulo Souza anuncia incremento de R$ 3,5 mil para GCM
Segurança

Saulo Souza anuncia incremento de R$ 3,5 mil para GCM

Feriado de 7 de Setembro: 8 em cada 10 praias do litoral de SP estão próprias para banho
Região

Feriado de 7 de Setembro: 8 em cada 10 praias do litoral de SP estão próprias para banho