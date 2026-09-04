Prefeitura de Poá prorroga inscrições do Programa Jovens pelo Clima até 15 de setembro

A Prefeitura de Poá prorrogou para 15 de setembro o prazo de inscrições do Programa Jovens pelo Clima – Poá 2026. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, selecionará projetos de ação climática elaborados e liderados por jovens poaenses de 15 a 24 anos, com possibilidade de financiamento entre R$ 5 mil e R$ 25 mil por proposta.

A ampliação do prazo busca permitir que mais organizações da sociedade civil e grupos de jovens tenham tempo para elaborar e apresentar seus projetos. As propostas devem ser inscritas por organizações sem fins lucrativos, em parceria com grupos formados por, no mínimo, dois jovens, que deverão participar diretamente das etapas de elaboração, planejamento, execução e monitoramento das ações.

Para a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Claudete Canada, a prorrogação representa uma oportunidade para ampliar a participação da juventude no programa. “Queremos que cada vez mais jovens tenham a oportunidade de participar e apresentar suas ideias para ajudar a construir uma cidade mais sustentável. A prorrogação do prazo permite que novas propostas sejam elaboradas com cuidado e que mais organizações possam se mobilizar para fazer parte dessa iniciativa”, destacou.

Os projetos deverão contemplar pelo menos um dos eixos estabelecidos no edital, entre eles recuperação da cobertura vegetal e da biodiversidade, ampliação de áreas verdes, educação ambiental, justiça climática, combate ao descarte irregular de resíduos, incentivo à coleta seletiva e logística reversa e redução do desperdício de alimentos. As propostas também deverão apresentar metas, resultados e indicadores capazes de demonstrar os impactos das ações.

O prefeito Saulo Souza destacou que a iniciativa amplia o espaço para que os jovens participem diretamente da construção de soluções para os desafios ambientais do município. “A juventude tem criatividade, conhecimento e disposição para transformar a realidade. Estamos criando condições para que boas ideias saiam do papel e se tornem projetos que tragam benefícios concretos para Poá. A prorrogação do prazo é importante justamente para ampliar essa participação”, afirmou.

Recursos internacionais

Poá foi a única cidade do Alto Tietê selecionada para participar do Fundo Juventude e Ação Climática, iniciativa da Bloomberg Philanthropies que reuniu 300 municípios de todo o mundo. O município recebeu US$ 50 mil para implementar ações voltadas à participação dos jovens no enfrentamento às mudanças climáticas.

Serviço

Programa Jovens pelo Clima – Poá 2026

Novo prazo para inscrições: até 15 de setembro de 2026

Público-alvo: Organizações da Sociedade Civil em parceria com grupos de, no mínimo, dois jovens de 15 a 24 anos

Valor por projeto: de R$ 5 mil a R$ 25 mil

Inscrições: jovenspeloclimapoa2026@poa.sp.gov.br

Informações: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais – Avenida Adutora, 1.111, Nova Poá | (11) 4636-6408

Edital: disponível no portal oficial da Prefeitura de Poá.