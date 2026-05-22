Clau Camargo lança livro Vale Reciclar em Poá e reúne cerca de 300 pessoas em evento com lideranças

A advogada, primeira-dama de Arujá e pré-candidata ao cargo de deputada estadual, Clau Camargo, reuniu cerca de 300 pessoas na noite desta quarta-feira (21), durante o lançamento do livro Vale Reciclar, realizado no salão do Batuíra, em Poá.

O encontro foi organizado por uma das principais lideranças do município, Geraldinho do Sindicato, e contou com a presença do vereador Ricardinho, lideranças comunitárias e moradores de diferentes bairros da cidade, demonstrando forte capacidade de mobilização e articulação regional.

Embora seja pré-candidata ao cargo de deputada estadual, Clau optou por não abordar o tema político-eleitoral durante o evento. O foco da noite esteve centrado no conteúdo da obra e na apresentação de soluções concretas para desafios sociais enfrentados pelos municípios.

Ao longo da fala, porém, Clau demonstrou proximidade com as necessidades da população, abordando temas como geração de renda, inclusão social, sustentabilidade, qualificação profissional e fortalecimento das famílias em situação de vulnerabilidade, pautas que dialogam diretamente com a realidade de cidades como Poá e da região do Alto Tietê.

A obra apresenta a metodologia do programa Vale Reciclar, implantado em Arujá e considerado referência em inovação social ao unir reciclagem, geração de renda e mobilização comunitária, dentro dos princípios da economia circular.

Na publicação, Clau detalha o funcionamento do projeto, que completa quatro anos em 2026 e já retirou mais de 270 toneladas de materiais recicláveis do aterro sanitário, promovendo preservação ambiental, educação ambiental e oportunidades de geração de renda. O programa também ganhou capilaridade com a implantação da Loja Móvel, um trailer itinerante que ampliou o acesso da população à iniciativa.

Durante o evento, Geraldinho do Sindicato elogiou a trajetória da autora e destacou a relevância social do projeto. “A Clau tem sensibilidade, compromisso e visão pública. O Vale Reciclar mostra como é possível transformar realidades com organização, propósito e muito trabalho. É um projeto que merece ser reconhecido e ampliado”, afirmou.

Clau também destacou a importância de compartilhar iniciativas bem-sucedidas e ampliar o alcance de políticas públicas que gerem impacto social. “Projetos bons precisam ser compartilhados, porque não pertencem ao mandato, ao prefeito ou à primeira-dama; pertencem à população. É por isso que considero este livro tão importante. Ele eterniza uma iniciativa bem-sucedida e permite que ela chegue a outros municípios, inspire gestores e transforme ainda mais vidas. Agradeço ao meu amigo Geraldinho por abrir este espaço e tenho certeza de que Poá pode se beneficiar desta boa prática”, destacou.

Nos bastidores, o encontro foi interpretado como um gesto de aproximação política e fortalecimento de pontes na região, evidenciando a interlocução de Clau com lideranças locais e o potencial de construção de apoios para o futuro.

A obra, patrocinada pelo Instituto Viva Arujá, teve tiragem impressa reduzida e está disponível gratuitamente por meio do Instagram da autora, @claucamargo.adv.