Prefeitura realiza operação tapa-buraco no Jardim Nossa Senhora do Caminho

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou nesta sexta-feira (22) uma operação de tapa-buraco na Rua Rev. João Euclídes Pereira, altura do número 61, no Jardim Nossa Senhora do Caminho.
Esta ação integra o cronograma permanente de manutenção das vias públicas desenvolvido pela administração municipal, com foco na recuperação do pavimento, melhoria das condições de tráfego e ampliação da segurança para motoristas e pedestres.
Durante os trabalhos, as equipes executaram serviços de recomposição asfáltica para corrigir desgastes na via, garantindo mais conforto na circulação e contribuindo para a preservação da malha viária da cidade.
Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, as intervenções seguem sendo realizadas de forma contínua em diferentes bairros do município, conforme o planejamento da pasta e as demandas apresentadas pela população. “Estamos intensificando os serviços de manutenção viária para proporcionar mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores. Nosso objetivo é atender às regiões que necessitam de melhorias e manter a cidade cada vez mais organizada e bem cuidada”, afirmou.