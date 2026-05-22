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Jornal Diário de Suzano - 22/05/2026
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Região

Prefeitura realiza operação tapa-buraco no Jardim Nossa Senhora do Caminho

Intervenção executada pela Secretaria de Serviços Urbanos reforça ações de manutenção viária e melhoria da mobilidade urbana no município

22 maio 2026 - 15h20Por De Ferraz
Intervenção executada pela Secretaria de Serviços UrbanosIntervenção executada pela Secretaria de Serviços Urbanos - (Foto: Camille Melo/Secom FV)

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou nesta sexta-feira (22) uma operação de tapa-buraco na Rua Rev. João Euclídes Pereira, altura do número 61, no Jardim Nossa Senhora do Caminho.

Esta ação integra o cronograma permanente de manutenção das vias públicas desenvolvido pela administração municipal, com foco na recuperação do pavimento, melhoria das condições de tráfego e ampliação da segurança para motoristas e pedestres.

Durante os trabalhos, as equipes executaram serviços de recomposição asfáltica para corrigir desgastes na via, garantindo mais conforto na circulação e contribuindo para a preservação da malha viária da cidade.

Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, as intervenções seguem sendo realizadas de forma contínua em diferentes bairros do município, conforme o planejamento da pasta e as demandas apresentadas pela população. “Estamos intensificando os serviços de manutenção viária para proporcionar mais segurança, mobilidade e qualidade de vida aos moradores. Nosso objetivo é atender às regiões que necessitam de melhorias e manter a cidade cada vez mais organizada e bem cuidada”, afirmou.

 

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