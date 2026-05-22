Prefeitura intensifica serviços de zeladoria e revitaliza área na Rua Mariana Ascoli Rotuno

A Secretaria de Serviços Urbanos realizou nesta sexta-feira (22) uma ação de limpeza e revitalização na Rua Mariana Ascoli Rotuno, altura do número 72.
Esta iniciativa integra o cronograma permanente de zeladoria urbana desenvolvido pela administração municipal, com foco na conservação dos espaços públicos, melhoria do aspecto urbano e promoção de mais segurança e bem-estar para a população.
Durante os trabalhos, as equipes executaram serviços de poda e roçagem do mato, capinação, limpeza geral e revitalização da área, contribuindo para a manutenção adequada do local e para a prevenção do descarte irregular e do acúmulo de resíduos.
As ações de manutenção urbana vêm sendo realizadas de forma contínua em diferentes regiões da cidade, conforme o planejamento da pasta e as demandas apresentadas pelos moradores, reforçando o cuidado com os bairros e a preservação dos espaços públicos.
Segundo o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David, os serviços de zeladoria desempenham papel essencial na organização da cidade e na qualidade de vida da população. “Seguimos intensificando os serviços de limpeza, manutenção e revitalização em diversos pontos do município para garantir uma cidade mais organizada, segura e bem cuidada para todos. Essas ações refletem o compromisso da administração municipal com o bem-estar da população e a conservação dos espaços públicos”, destacou.