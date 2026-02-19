Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 17/02/2026
CNL questiona informação sobre R$ 1,4 mi em pedágio

Pedágio na Mogi-Bertioga funciona por sistema free flow, sem cancelas, com tarifa de R$ 6,95 para automóveis/utilitários por sentido

18 fevereiro 2026 - 18h54Por Da reportagem local
- (Foto: Divulgação/CNL)

A Concessionária Novo Litoral (CNL) questionou os dados de que arrecadaria cerca de R$ 1.473.400,00 no pedágio na Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (SP-098), a Mogi-Bertioga, durante o Carnaval.

O DS trouxe a informação na edição do dia 14 de fevereiro.

O pedágio na Mogi-Bertioga funciona por sistema free flow, sem cancelas, com tarifa de R$ 6,95 para automóveis/utilitários por sentido, totalizando R$ 13,90 para ida e volta.

Segundo a CNL, o cálculo não pode ser feito a partir de dados absolutos da previsão do fluxo de veículos no carnaval.

A CNL informou que oferece descontos de 5% para quem usa TAG eletrônica, e o Desconto de Usuário Frequente (DUF) eleva o valor do desconto para 10% a partir da 11ª passagem e 20% a partir da 21ª no mês. “Há pórticos de monitoramento sem cobrança (km 369+860 e km 360+200) e isenção prevista para moradores de Santos (área continental), Itariri, Pedro de Toledo e Peruíbe em outros trechos da SP-055, mostrando que a isenção local varia por município. As motocicletas também contam com isenção total”. 

106 MIL

Segundo a CNL, 106 mil veículos eram esperados entre sexta-feira (13) e a Quarta-Feira de Cinzas (18).
O pórtico está localizado no quilômetro 92, em Bertioga.

Os pagamentos podem ser feitos de forma automática, via tag, ou pelo site da concessionária em até 30 dias. O não pagamento do pedágio é considerado evasão, configurando infração grave. A penalidade inclui multa de R$ 195,23 e cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A tarifa do pedágio pode mudar dependendo do veículo. Para automóveis/utilitário com semirreboque de três eixos o valor é de R$ 10,42; Automóvel Utilitário com Reboque com quatro eixos, R$ 13,90; Veículo Comercial com dois eixos, R$ 13,90; Veículo Comercial com três eixos, R$ 20,85; Veículo Comercial com quatro eixos, R$ 27,81; Veículo Comercial com cinco eixos, R$ 34,76; Veículo Comercial com seis eixos, R$ 41,71; Veículo Comercial com sete eixos, R$ 48,66; Veículo Comercial com oito eixos, R$ 55,62; Veículo Comercial com nove eixos, R$ 62,57; Veículo Comercial com dez eixos, R$ 69,52. 

 

