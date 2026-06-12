Jogos da Seleção serão transmitidos em telões na Praça do Coreto em Arujá

A família arujaese já tem onde acompanhar os jogos da seleção na Copa do Mundo. Em uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura, o palco da Festa das nações conta com telões para que a população tenha a oportunidade de acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na fase de grupos da Copa do Mundo, unindo o espírito esportivo à celebração cultural.



A iniciativa permite que a amigos se reúnam em um ambiente festivo e seguro.



Nos dias de jogos do Brasil, a programação da Festa das Nações será adaptada para integrar a transmissão das partidas, garantindo que ninguém perca os lances.



Além da emoção do futebol, os participantes continuarão a desfrutar da programação cultural e gastronômica que caracteriza a Festa das Nações.



O evento contará com apresentações de artistas locais, covers e grandes nomes da música brasileira, que se revezarão no palco.



As barracas de gastronomia, representando países como Uruguai, Líbano, Estados Unidos, Brasil, Itália, entre outros, oferecem sabores para todos os gostos.



A disponibilização do telão promove momentos de lazer e integração para a comunidade, combinando cultura, esporte e entretenimento em um único local.



Festa das nações



A Festa das Nações, já consolidada como um dos principais eventos da cidade, ganha um atrativo adicional, beneficiando moradores e turistas com uma experiência completa.