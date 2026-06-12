Ferraz convoca 200 desempregados para o Programa Operação Trabalho

Ferraz de Vasconcelos convocou 200 trabalhadores desempregados para o Programa Operação Trabalho (POT). Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Agricultura, Thiago Severo, durante o programa DS Entrevista, os beneficiários já assinaram seus termos de adesão no dia 1º de junho de 2026.



Embora as vagas iniciais já tenham sido preenchidas, a lei municipal aprovada permite a contratação de até 1 mil bolsistas. “A prefeitura tem a possibilidade legal de realizar diversas outras contratações, mas ainda não há um cronograma de expansão imediata para esse máximo. Além disso, se um participante conseguir um emprego formal, ele pode sair do programa e uma nova pessoa da lista de espera é convocada”, explicou Severo.



O programa foi estruturado em três frentes principais: Zeladores da Cidade, Guardiãs da Primeira Infância e Gestão Documental. “Todas as pessoas recebem três benefícios, sendo a bolsa auxílio de R$ 1600, no valor do salário mínimo, R$ 326 de auxílio transporte e mais R$ 160 de auxílio alimentação”, disse o secretário.



Severo destacou que Ferraz é a única cidade do Alto Tietê a possuir esse programa, sendo a cidade de São Paulo a referência mais próxima com uma iniciativa semelhante. “Para participar, o trabalhador precisa estar desempregado há no mínimo quatro meses, ter mais de 18 anos, possuir um índice de vulnerabilidade alto e não ser beneficiário do Bolsa Família”, pontuou.



Outras ações



O secretário apresentou um panorama das ações da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Agricultura. A estrutura atual reúne Sala do Empreendedor, Banco do Povo, posto virtual da Receita Federal, departamento de agricultura, organização das feiras livres e o programa Emprega Ferraz, voltado à intermediação de mão de obra.



Durante o DS Entrevista, Severo explicou que o município tem realizado mutirões de emprego voltados a nichos específicos, como mulheres, pessoas acima de 45 anos e pessoas com deficiência. “A estratégia permite captar vagas direcionadas, principalmente para pessoas que acabam achando que não tem mais espaço no mercado de trabalho”, afirmou. Ele ainda contou que: “Em um dos mutirões, 90 vagas abertas foram preenchidas na mesma semana para uma única empresa”.



Ferraz se torna polo econômico



A cidade está deixando de ser uma “cidade dormitório” para se tornar polo econômico em 2026. Segundo o secretário, a previsão é que os tributos direcionados às empresas superem o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) neste ano. Severo explicou que, até 2025, a maior arrecadação de Ferraz era através do IPTU, mesmo sendo uma cidade com mais de 100 indústrias. "Recentemente, através da Secretaria da Fazenda, temos feito um trabalho de fiscalização e indicação de empresas para regularização. Agora, as firmas estão acreditando mais no município. Isso gera emprego, renda e faz a economia girar".