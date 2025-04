Com novo visual, portal da Hapvida tem navegação ainda mais prática

O portal da Hapvida está de cara nova. A mudança é principalmente visual com impactos diretos na usabilidade. A homepage foi reestruturada com uma arquitetura da informação estratégica, que

proporciona ao usuário final uma experiência de navegação ainda mais prática e agradável. O design adota a recém-lançada identidade visual da companhia, com uma estética moderna, leve e acessível.

“O novo site acompanha a evolução da marca Hapvida e reforça o nosso compromisso

em oferecer uma vivência digital mais fluida e unificada. Além disso, a reformulação

reflete o foco contínuo em inovação e na melhoria dos serviços digitais, que será

aplicado a todos os portais da empresa”, explica Aline Martins, coordenadora de

Marketing e Canais Digitais da empresa. A mudança acontece no ano em que a Hapvida

completa 80 anos e contempla, ainda, novidades no site da Hapvida +Odonto.

Para a implantação, a companhia envolveu uma equipe multidisciplinar de Tecnologia e

Comunicação - composta por designers, desenvolvedores, profissionais de UX/UI e

especialistas em acessibilidade – em parceria com as áreas de negócios.

A navegação está mais intuitiva, com menus reorganizados para facilitar o acesso às

informações mais buscadas pelos usuários. Além disso, o site passa a contar com seções,

que abrem canais de comunicação específicos para cada público. As páginas

institucionais foram reformuladas e o portal ganhou áreas dedicadas aos programas da

empresa, como o Qualivida.

Logins e senhas de beneficiários, empresas e vendedores permanecem inalterados,

proporcionando continuidade e familiaridade. Esse aspecto garante uma transição

suave, permitindo que os usuários se sintam confortáveis e seguros, sem a necessidade

de adaptação a um novo layout ou funcionalidades desconhecidas.

A versão mobile foi totalmente otimizada para garantir a mesma experiência fluida e

intuitiva, oferecendo praticidade para quem navega por celular ou tablet.

Para todos

O portal foi desenvolvido seguindo as diretrizes de acessibilidade e obteve uma nota

média de 95% na ferramenta de validação do Governo Federal, que auxilia os

desenvolvedores durante o processo de implementação, construção e adequação de

sítios para que sejam acessíveis a qualquer pessoa, independentemente do tipo de

deficiência ou dispositivo de navegação.

Conta também com estrutura nativa para alt text em imagens (descrição dos elementos

visuais), tabulação adequada e outras práticas fundamentais para navegação com

leitores de tela.

Sobre a Hapvida

Com cerca de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da

América Latina. A companhia, que possui mais de 69 mil colaboradores, atende quase 16

milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir

de 88 hospitais, 77 prontos atendimentos, 341 clínicas médicas e 291 centros de diagnóstico por

imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo

e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta

uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.