Começa a 5ª Olimpíada Estudantil 2026 de Arujá

A Prefeitura de Arujá, por meio da Secretaria de Esportes e do Programa Viva Esporte, realizou a abertura da 5ª Olimpíada Estudantil 2026, considerada o maior evento estudantil do ano. A cerimônia, realizada no Ginásio Habib Tannuri, contou com casa cheia, reunindo alunos, professores e familiares em uma noite marcada pela celebração do esporte estudantil.

O ponto alto da cerimônia foi a entrada da chama olímpica, momento que simboliza o início oficial das competições.

Com a participação de mais de 4.500 alunos da rede municipal, estadual e particular e o envolvimento de 32 escolas do município, a 5ª Olimpíada Estudantil terá disputas em diversas modalidades esportivas: atletismo, basquete, futsal, vôlei, vôlei de areia 4x4, taekwondo, tênis de mesa, queimada e xadrez.

A Prefeitura de Arujá reforça seu compromisso em incentivar o esporte, a integração e a superação entre os estudantes arujaenses, dando início a mais uma edição que contará com disputas saudáveis e aprendizado.