Ferraz realiza terceira formatura da Univesp

A noite da última quinta-feira (18) foi marcada por muita emoção com a formatura da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) polo Ferraz de Vasconcelos, no Rotary Club, na Avenida Brasil, 121 - Vila Correa.

Ao todo, 19 alunos se formaram nos eixos: pedagogia, ciência de dados, tecnologia da informação (TI) e administração.

A cerimônia contou com entrega de canudos, discurso do orador da turma, fala das autoridades, entrada no tapete vermelho e coffeebreak ao final da solenidade.

A estudante Maria Auryanne, em seu discurso como oradora da turma, relatou sobre os processos difíceis até chegar ao final do curso e a alegria de finalmente pegar o diploma.

"Todos passamos por situações difíceis; são pessoas tentando se colocar no mercado de trabalho, mães que deixam seus filhos em casa, gente que já está na segunda graduação e gente que recebeu a oportunidade de ressuscitar um sonho antigo de cursar uma graduação. Esse é um dia de muita alegria; a jornada está apenas começando para nós", relatou.

O polo da Univesp de Ferraz de Vasconcelos fica localizado na Rua Sud Menucci, 200. As inscrições estão previstas para abrir em janeiro de 2026.