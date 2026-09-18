Programa de recapeamento de Ferraz avança por três bairros

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos segue avançando com o maior programa de recapeamento asfáltico já realizado no município. Nesta etapa, as intervenções contemplam a Rua dos Goivos, no Jardim Temporim; a Rua Sebastiana de Menezes, no Jardim Helena; e a Rua Ipê, na Vila Margarida.

Essas obras fazem parte do conjunto de ações da Secretaria de Obras para recuperar a malha viária e melhorar as condições de circulação em diferentes regiões da cidade. Com a execução dos serviços, as vias recebem melhorias que contribuem para mais conforto, segurança e mobilidade para motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres.

A atuação em diferentes bairros demonstra a expansão do programa, que vem alcançando ruas com necessidades de recuperação do pavimento e levando as intervenções para além de uma única região do município.

Segundo o secretário de Obras, Eduardo Paiva, a presença das equipes em diferentes bairros faz parte de um planejamento voltado à ampliação das melhorias na infraestrutura urbana.

“Estamos avançando com as obras de pavimentação e recapeamento em diversas regiões de Ferraz, levando as intervenções para os bairros que também precisam dessa recuperação. A Rua dos Goivos, a Rua Sebastiana de Menezes e a Rua Ipê são exemplos desse trabalho que busca ampliar as melhorias e oferecer melhores condições de circulação para a população.”

O programa integra um conjunto de investimentos voltados à recuperação das vias municipais e à melhoria da infraestrutura urbana, com frentes de trabalho sendo realizadas de forma gradual em diferentes bairros de Ferraz de Vasconcelos.