Secretaria de Turismo promove curso gratuito de pintura com estêncil para customização de roupas

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Turismo, concluiu o curso gratuito de pintura manual com estêncil aplicada à customização de roupas. Realizada entre os dias 2 e 17 de setembro, no auditório da pasta, a capacitação ofereceu aos participantes conhecimentos práticos para a criação e personalização de peças, além de apresentar novas possibilidades de atuação profissional e geração de renda.

Ao longo dos nove encontros, os alunos aprenderam técnicas de pintura com estêncil, recurso que possibilita a aplicação de desenhos, formas e diferentes detalhes em peças de vestuário. A atividade também buscou estimular a criatividade e ampliar as possibilidades de uso da técnica, tanto em projetos pessoais quanto na produção de peças customizadas.

A formação foi promovida gratuitamente pela Secretaria de Turismo, em parceria com o Sebrae Alto Tietê, e contou com conteúdo técnico e emissão de certificado aos participantes.

Para a secretária de Turismo de Poá, Debora de Lucrezio, a iniciativa representa mais uma oportunidade de aprendizado oferecida pela Administração Municipal. “Foi muito gratificante acompanhar a realização deste curso e perceber o interesse e o envolvimento dos participantes durante as aulas. Além de estimular a criatividade e o artesanato, a capacitação apresenta uma nova habilidade que pode ser utilizada para projetos pessoais ou até mesmo como uma oportunidade de trabalho e geração de renda”, destacou.

O prefeito Saulo Souza ressaltou a importância de ampliar o acesso da população a iniciativas que contribuam para a qualificação e o desenvolvimento de novas habilidades. “Investir em capacitação é também investir nas pessoas e nas oportunidades que elas podem construir para suas vidas. Nosso objetivo é ampliar cada vez mais as ações que levem conhecimento, estimulem o empreendedorismo e contribuam para que os moradores de Poá tenham novas possibilidades de trabalho e geração de renda”, afirmou.