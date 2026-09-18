Previsão para o fim de semana é de chuva, nuvens e temperaturas amenas

A previsão do tempo para as cidades da região é de pancadas de chuva, muitas nuvens e temperaturas amenas. O destaque vai para Guararema e Santa Isabel, que também deverão receber chuvas e trovoadas no domingo (20). A temperatura média prevista para o Alto Tietê é de 21°C.

Para a região do Alto Tietê, existe uma estimativa de 3 milímetros de chuva para esse final de semana, dia 19 e 20. Já para as temperaturas, a média é de 16°C de mínima e 26°C de máxima. A expectativa para ambos é de que o sol se esconda entre as nuvens durante o dia. Já durante à tarde e à noite, haverá pancadas de chuva e muitas nuvens.

Em Suzano, a perspectiva para as chuvas será no domingo (20), com aproximadamente 3,5 mm, podendo conter pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas previstas são de 16°C e 24°C de máxima. Guararema, por sua vez, tem uma previsão de 3,8 mm de chuva para o domingo (20). Será um dia de sol com muitas nuvens. Já no período noturno, haverá pancadas de chuva à tarde e à noite.

Santa Isabel terá 4,2 mm de chuva para o final de semana. No domingo é esperado um dia de sol, pancadas de chuva e trovoadas.

Biritiba Mirim será a cidade com a menor quantidade de chuva prevista para o final de semana, com apenas 2,5 mm previsto para o domingo. Porém, terá as maiores temperaturas, com aproximadamente 18°C de mínima e 26°C de máxima. Ferraz de Vasconcelos terá 3,2 mm de chuva para o domingo, dia em que o sol deverá se esconder entre as nuvens. Mogi das Cruzes, Poá e Itaquaquecetuba terão as mesmas métricas previstas para Suzano.