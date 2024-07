Comerciantes da região podem procurar por linhas de crédito

O Dia do Comerciante, celebrado nesta terça-feira (16), é uma oportunidade para reforçar o papel crucial do comércio na economia. Neste segmento, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) destaca vagas de emprego do setor e linhas de microcrédito produtivo para quem busca aperfeiçoar o próprio negócio.

As linhas de crédito, inclusive, podem ser adquiridas pelos comércios do Alto Tietê.

O estado de São Paulo concentra 25% dos estabelecimentos comerciais brasileiros, cerca de 403,5 mil dos 1,6 milhão de negócios, segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS). O segmento que mais se destaca no setor é o comércio varejista, que tem mais de 303,8 mil estabelecimentos e que bateu recorde de faturamento em 2023, com R$ 1,24 trilhão, de acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP).

Há cerca de três anos, o comerciante Aparecido Cicero da Silva deixou o serviço público para montar o seu próprio negócio de tapiocas e ficar mais próximo da família. “Felizmente tive muito apoio quando comecei, mas para quem não tiver, eu recomendo que procure serviços gratuitos como o Banco do Povo e o Sebrae”, declara o comerciante Aparecido, que avalia a experiência como desafiadora e gratificante. Hoje a tapiocaria, localizada na zona norte de São Paulo, possui mais de 6,6 mil seguidores nas redes sociais.

Com valores entre R$ 200 e R$ 21 mil, o Banco do Povo Paulista (BPP) é um programa de microcrédito do Governo de São Paulo para micro e pequenos empreendedores formais e informais que tem como o objetivo apoiar o desenvolvimento de atividades produtivas e estimular a geração de emprego e renda. Para solicitar o microcrédito, os interessados devem realizar uma atividade produtiva nos municípios contemplados pelo BPP (confira aqui a lista) e não possuir restrições cadastrais no Serasa e/ou Cadin Estadual.

Além disso, a SDE oferece mais de mil vagas para quem deseja atuar no setor do comércio, por meio dos Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs). No estado de São Paulo, há mais de 230 unidades. Os endereços podem ser consultados em https://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br/pats/.