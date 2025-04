Comunidade Matriz São Maximiliano Kolbe convida para a Semana Santa e Encenação da Paixão de Cristo

A Comunidade Matriz São Maximiliano Kolbe, em Mogi das Cruzes, terá uma extensa programação especial para os fiéis durante a Semana Santa, com as atividades até o dia 20 de abril. As celebrações incluem momentos de fé, devoção e união entre as comunidades locais.

Um dos destaques principais será a 15ª Encenação da Paixão de Cristo, na Sexta-Feira Santa, a partir das 19 horas. O evento, que representa os últimos momentos da vida de Jesus e seu sacrifício pela humanidade, contará com a participação de voluntários das Comunidades Matriz São Maximiliano Kolbe, Nossa Senhora Rosa Mística e Nossa Senhora Rainha da Paz.

O momento foi minuciosamente preparado e com estrutura privilegiada, já se consolidando como uma tradição no Alto Tietê, atraindo grande número de espectadores em suas edições anteriores.

Nessa terça-feira (15), na própria igreja Sede das ações, as confissões poderão ser feitas a partir das 19h30. Na Quinta-Feira Santa – Ceia do Senhor, haverá missas no local e na Comunidade Rosa Mística, ambas às 19h30. Já na Sexta-Feira Santa – Celebração da Paixão do Senhor, a celebração será às 15 horas, na Sede, com mais dois momentos de fé: 15 horas, na Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística, e um dos pontos altos da programação, às 18 horas, quando haverá Via Sacra em pontos de Mogi das Cruzes, tendo início na Comunidade Nossa Senhora Rainha da Paz e encerramento na Comunidade Matriz São Maximiliano Kolbe.

O Sábado Santo – Vigília Pascal será marcado por missa, às 19h30, em dois locais: na Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística e Comunidade Matriz São Maximiliano Kolbe.

A programação repleta segue no Domingo de Páscoa com missa, às 8h30 (Comunidade Matriz São Maximiliano Kolbe), e 10 horas (Comunidade Nossa Senhora Rosa Mística).

A Semana Santa é um momento especial de reflexão e celebração, e a Comunidade Matriz São Maximiliano Kolbe aguarda a presença de expressivo número de fiéis, destacando a união que caracteriza esse período do ano.

Mais informações podem ser obtidas na Paróquia São Maximiliano Kolbe, Rua Francisco Vaz Coelho, 621, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes, telefone (11) 4738-3766.