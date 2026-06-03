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Jornal Diário de Suzano - 03/06/2026
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Região

Ferraz promove ações de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa

Iniciativa reforça a importância do cuidado, da valorização e da garantia dos direitos da população idosa

03 junho 2026 - 15h30Por De Ferraz
Atividades serão promovidas em diversas Unidades Básicas de Saúde do municípioAtividades serão promovidas em diversas Unidades Básicas de Saúde do município - (Foto: Arquivo/Secom FV)

Durante todo o mês de junho, a Secretaria Municipal de Saúde de Ferraz de Vasconcelos realiza uma série de ações em alusão ao Junho Violeta, campanha dedicada à conscientização e ao combate à violência contra a pessoa idosa. As atividades serão promovidas em diversas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município, com palestras, rodas de conversa, caminhadas, oficinas, atividades recreativas e orientações de saúde.  

Com o tema central “Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa”, a programação busca informar a população sobre os direitos dos idosos, fortalecer a rede de proteção, incentivar o respeito e promover o envelhecimento com dignidade, acolhimento e qualidade de vida. As ações também abordarão temas como autocuidado, prevenção de violências, fortalecimento de vínculos familiares e sociais, além da valorização da pessoa idosa na comunidade.  

Segundo o secretário municipal de Saúde, Clécio Gonçalves, a campanha reforça o compromisso da administração municipal com a proteção e o cuidado da população idosa.

“O Junho Violeta é um momento importante para conscientizar a sociedade sobre a necessidade de respeitar, proteger e valorizar nossos idosos. Mais do que uma campanha, é um chamado para que todos estejam atentos aos sinais de violência e contribuam para a construção de uma rede de apoio cada vez mais forte e acolhedora. Nossos idosos merecem viver com dignidade, segurança e qualidade de vida.”

As atividades acontecerão ao longo do mês em diferentes regiões da cidade, ampliando o acesso da população às informações e fortalecendo o vínculo entre os serviços de saúde e a comunidade.  

 

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