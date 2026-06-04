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Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
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Região

Bolsa Família atende mais de 111 mil pessoas no Alto Tietê

Suzano tem 25 mil famílias no programa, totalizando um investimento de R$ 16.9 milhões e o benefício médio de R$ 678,46

04 junho 2026 - 07h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
cidade com o maior número de contemplados é Itaquácidade com o maior número de contemplados é Itaquá - (Foto: Lyon Santos/MDS)

O Programa Bolsa Família atende 111.393 famílias no Alto Tietê, totalizando 291.678 pessoas beneficiadas na região. A cidade com o maior número de contemplados é Itaquaquecetuba, com mais de 36 mil famílias atendidas. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDS), referentes a maio de 2026.

O benefício federal garante uma renda básica às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, buscando integrar políticas públicas para fortalecer o acesso a direitos essenciais como saúde, educação e assistência social. 

Além disso, o Bolsa Família contribui para o resgate da dignidade e da cidadania, por meio de ações complementares articuladas com outras políticas públicas voltadas à superação da pobreza e à transformação social, como iniciativas nas áreas de assistência social, esporte, ciência e trabalho.

Em Suzano, o programa beneficia 25 mil famílias, somando mais de 65 mil pessoas e um investimento de R$ 16.9 milhões, com o benefício médio de R$ 678,46. 

O município se destacou no acompanhamento da frequência escolar, com 94,6% das crianças e adolescentes monitorados, acima da média nacional de 85%. 

Já na área da saúde, o índice foi de 68,1%, abaixo da média brasileira de 83,5%, o que indica necessidade de reforço no monitoramento de gestantes e crianças menores de 7 anos.

As outras 86 mil famílias e 226 mil pessoas estão distribuídas entre as demais cidades do Alto Tietê. 

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