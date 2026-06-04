Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 04 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 04/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Prefeituras descartam impactos imediatos sobre fim da escala 6x1

Municípios da região afirmam que maior parte dos servidores já atua em jornadas de 40 horas semanais

04 junho 2026 - 05h00Por Danielly Miguel - Da Reportagem Local
Mogi afirmou que a maior parte dos servidores já atua em escala 5x2 ou em jornadas de 20 e 40 horas semanais Mogi afirmou que a maior parte dos servidores já atua em escala 5x2 ou em jornadas de 20 e 40 horas semanais - (Foto: Divulgação/PMMC)

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/19 na Câmara dos Deputados colocou em alerta prefeitos de todo o país, mas cidades do Alto Tietê afirmam que ainda aguardam a análise final do Senado Federal e, neste momento, não preveem impactos imediatos nas finanças municipais ou necessidade de novas contratações.

A proposta prevê o fim da escala de trabalho 6x1 e integra uma das principais discussões trabalhistas em tramitação no Congresso Nacional. A Confederação Nacional dos Municípios (CNM), no entanto, estima que a mudança poderá gerar impacto de até R$ 46 bilhões aos cofres municipais e exigir cerca de 700 mil novas contratações na administração direta em todo o país.

Apesar da preocupação da entidade municipalista, prefeituras da região avaliam que a realidade local pode minimizar os efeitos da medida, já que a maior parte dos servidores públicos já atua em jornadas de 40 horas semanais ou em escalas específicas.

A Prefeitura de Suzano informou que os servidores municipais trabalham em regime estatutário, sem impacto automático da proposta, que altera regras ligadas à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O município destacou, porém, que contratos terceirizados poderão sofrer reflexos futuros, principalmente em serviços operacionais, caso haja mudanças nas jornadas de trabalho. A administração afirmou ainda que acompanha a tramitação da PEC e que estudos técnicos deverão ser realizados caso a proposta avance no Senado.

Posicionamento semelhante foi adotado por Mogi das Cruzes, Ferraz e Itaquá. Os municípios afirmaram que a maior parte dos servidores já atua em escala 5x2 ou em jornadas de 20 e 40 horas semanais, cenário que reduz a possibilidade de impactos diretos imediatos.

Mogi informou ainda que não há previsão de alteração na arrecadação municipal. Ferraz destacou que eventuais efeitos financeiros e operacionais dependerão da regulamentação definitiva da proposta. Já Itaquá afirmou que não utiliza a escala 6x1 em seu quadro funcional e, por isso, não prevê necessidade de novas contratações relacionadas à PEC.

Enquanto o debate segue no Congresso Nacional, prefeitos e entidades municipalistas continuam acompanhando as discussões e defendem cautela antes da aprovação definitiva do texto.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bolsa Família atende mais de 111 mil pessoas no Alto Tietê
Região

Bolsa Família atende mais de 111 mil pessoas no Alto Tietê

Condemat+ garante R$ 7,4 milhões para projeto regional de restauração ecológica
Região

Condemat+ garante R$ 7,4 milhões para projeto regional de restauração ecológica

Corpus Christi: Poá terá programação religiosa, cultural e turística com tapetes na região central
Região

Corpus Christi: Poá terá programação religiosa, cultural e turística com tapetes na região central

Ferraz promove ações de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa
Região

Ferraz promove ações de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa

Suzano tem o menor índice de desperdício de água do Brasil
Meio Ambiente

Suzano tem o menor índice de desperdício de água do Brasil

Empresário Fernando Brandão, de Suzano, participa de reunião do Rotary Club no Japão
Região

Empresário Fernando Brandão, de Suzano, participa de reunião do Rotary Club no Japão