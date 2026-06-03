Condemat+ garante R$ 7,4 milhões para projeto regional de restauração ecológica

Neste mês de junho, marcado pelo Dia do Meio Ambiente (05/06), o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) comemora a aprovação de mais um projeto regional junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro). Desta vez, se trata de uma iniciativa voltada aos estudos de Restauração Ecológica que deverá contemplar dez municípios consorciados integrantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (CBH-AT). O investimento será de R$ 7,4 milhões.



O projeto representa um importante avanço ao promover análise à recuperação de áreas estratégicas para a produção de água, a conectividade entre fragmentos florestais e a proteção dos recursos hídricos nas cidades de Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.



A proposta prevê a elaboração participativa de projetos executivos de restauração em propriedades rurais previamente selecionadas, envolvendo produtores e demais atores locais na construção das soluções ambientais. Além dos benefícios ambientais, a iniciativa contribuirá diretamente para o fortalecimento da segurança hídrica regional, ampliação da resiliência climática e conservação da Mata Atlântica, um dos biomas mais importantes e ameaçados do País.



Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, a aprovação do novo projeto demonstra a força do trabalho regional desenvolvido pelo consórcio. “Garantir R$ 7,4 milhões para o projeto é uma conquista muito importante, especialmente no mês do Meio Ambiente. Estamos falando de um investimento que ajudará a proteger nascentes, recuperar áreas estratégicas e fortalecer a segurança hídrica dos nossos municípios. O projeto foi aprovado pelo Fehidro e agora avançamos para a fase de formalização e assinatura do contrato. Na sequência, será realizado o processo licitatório para contratação da empresa responsável, permitindo que mais esse projeto regional saia do papel e gere benefícios concretos para a população e às gerações futuras”, destacou.



CONQUISTAS

Desde 2018, o consórcio já captou mais de R$ 13,7 milhões em recursos do Fehidro para ações estratégicas que atendem diversos municípios da região. Entre os projetos já concluídos estão o estudo para a Compensação Financeira para os Municípios Produtores de Água e o estudo de Disponibilidade Hídrica do Alto Tietê, com o mapeamento para exploração de águas subterrâneas.



Também está em execução o Plano Diretor Regional de Drenagem da Sub-Bacia Alto Tietê Cabeceiras, desenvolvido pela Hidrostudio Engenharia; e o estudo para Sistemas de Esgotamento Sanitário do Alto Tietê Cabeceiras, executado pela Maubertec Engenharia e Projetos.



Já a capacitação em Boas Práticas Agrícolas e Técnicas de Irrigação, encabeçada pelo Instituto Água Sustentável (IAS), está em fase de elaboração dos relatórios finais.