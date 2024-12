Concessionária cancela interdição na Mogi-Bertioga prevista para esta semana

A interdição programada para um trecho da rodovia Mogi-Bertioga entre esta terça-feira (10) e sexta-feira (13) foi cancelada.

De acordo com a Concessionária Novo Litoral (CNL), responsável pela gestão da via, a obra da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) no trecho de serra previa a detonação de rochas, que não será mais necessária.

A CNL destacou que "interdições são realizadas para garantir a segurança de motoristas e da fauna local durante operações próximas à rodovia".

A Sabesp explicou que a análise no local revelou que o terreno não era suficientemente sólido, dispensando a necessidade de detonação de rochas e, consequentemente, a interdição do trecho.