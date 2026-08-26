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Região

Condemat+ está no programa nacional de capacitação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

Consórcio terá a oportunidade de estruturar projetos de adaptação às mudanças climáticas e ter acesso a financiamentos para ações na região

25 agosto 2026 - 19h59Por da Reportagem Local
Consórcio terá a oportunidade de estruturar projetos de adaptação às mudanças climáticasConsórcio terá a oportunidade de estruturar projetos de adaptação às mudanças climáticas - (Foto: Divulgação/Condemat+)

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) está entre as 11 propostas selecionadas em todo o Brasil para participar do programa de capacitação do Projeto CITinova II — Fortalecimento de Capacidades para o Financiamento de Projetos Urbanos Sustentáveis em Escala Metropolitana, iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), financiada com recursos internacionais.

A seleção amplia a capacidade técnica do Condemat+ para transformar os desafios climáticos da região em projetos estruturados, com potencial de acesso a mecanismos de financiamento climático e urbano sustentável. A participação também representa um reconhecimento da atuação regional e da estratégia do consórcio de construir soluções integradas para os 15 municípios que compõem o território.

O projeto selecionado é o ‘Condemat+ Clima: Carteira Regional Integrada de Adaptação e Resiliência do Alto Tietê’, o qual prevê a criação de um instrumento técnico de gestão e priorização regional para orientar investimentos e políticas públicas para a redução dos impactos das mudanças climáticas na região.

Entre as estratégias previstas estão ações para a conservação de solo, redução dos riscos de enchentes, deslizamentos e ilhas de calor, por meio do uso de infraestrutura verde e outras soluções baseadas na natureza (SBN’s), além do fortalecimento da resiliência hídrica e da capacidade de resposta dos municípios. O projeto também prevê a realização de um diagnóstico regional de vulnerabilidade e a criação de indicadores para monitoramento.

“A seleção deste projeto é mais um importante avanço na construção de uma agenda regional de enfrentamento às mudanças climáticas. Mais do que um reconhecimento, essa participação nos permite qualificar a nossa capacidade técnica e estruturar projetos que possam transformar as necessidades da região em ações concretas, com grande possibilidade de acesso a recursos e financiamentos”, comemora o prefeito de Arujá e presidente do Condemat+, Luis Camargo.

A proposta também apresenta uma série de cobenefícios ambientais, sociais e econômicos, como a conservação da biodiversidade e de instrumentos de conservação, mapeamento e desenvolvimento de soluções para populações que vivem em áreas de risco e o fortalecimento da hidrocidadania.

A capacitação começou nesta terça-feira (26/8) e será concluída em novembro, com a realização de oficinas para o aprimoramento das propostas apresentadas e também para a troca de experiências entre os representantes dos projetos selecionados. A equipe técnica do Condemat+ é composta pela coordenação das Câmaras Técnicas de Gestão Ambiental e Sustentabilidade (CTGAS), Desenvolvimento Urbano e Desenvolvimento Econômico, Diretoria de Programas e Projetos e Secretaria Executiva.

Além dos 11 projetos de entes públicos selecionados em diferentes regiões do País, participam do Citinova II as regiões metropolitanas de Belém, Florianópolis e Teresina, que integram o programa desde a primeira etapa. A iniciativa envolve, ainda, os Ministérios das Cidades e do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas.

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