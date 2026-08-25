Poá realiza oficina de MiniFloresta e Ilha Verde pelo Programa Jovens pelo Clima

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, realizou, na última sexta-feira (21), uma oficina prática e educativa de MiniFloresta e Ilha Verde, como parte das ações do Programa Jovens pelo Clima. A atividade reuniu estudantes, professores, coordenadores e diretores de unidades das redes municipal e estadual de ensino, com o objetivo de ampliar os conhecimentos sobre sustentabilidade e estimular a participação dos jovens em ações de preservação ambiental.



Participaram da oficina representantes das escolas estaduais Eliseu Jorge, Silvia Gama Balabem, Lacy Lenski Lopes, Ivone da Silva, Elias Zugaib, Américo Franco, Vera Lúcia Torres, Jornalista Paulo Eduardo Olintho Rehder, Batuíra, Helena Loureiro Rossi e Margarida de Camillis, além da EMEB João Pedro de Almeida, da rede municipal.



Durante a atividade, os participantes conheceram o conceito de MiniFloresta e as etapas necessárias para sua implantação e manutenção, incluindo o plantio, a irrigação e a adubação. Também foram apresentados conceitos relacionados às Ilhas Verdes e à importância de soluções que favoreçam o melhor aproveitamento e a absorção da água da chuva.



“Essa oficina é uma oportunidade de aproximar os jovens das questões ambientais de uma maneira prática e participativa. Eles puderam aprender, conhecer nossos espaços e, principalmente, colocar a mão na terra e ajudar a plantar espécies nativas da Mata Atlântica. É uma experiência que fortalece a educação ambiental e mostra que cada um pode contribuir para construirmos uma cidade mais verde e sustentável”, destacou a secretária de Meio Ambiente e Recursos Naturais de Poá, Claudete Canada.



Na sequência, os participantes conheceram o viveiro e a estufa da Secretaria de Meio Ambiente e realizaram uma trilha pelo espaço. A programação foi encerrada com uma vivência prática de plantio, na qual estudantes e demais participantes contribuíram para a formação de uma MiniFloresta nas dependências da Secretaria, utilizando espécies nativas da Mata Atlântica.

Jovens pelo Clima

A ação integra as atividades do Programa Jovens pelo Clima, iniciativa que selecionará e financiará projetos de ação climática concebidos e liderados por jovens poaenses de 15 a 24 anos.



As inscrições seguem abertas até o dia 31 de agosto e devem ser realizadas por organizações da sociedade civil, em parceria com grupos de jovens, conforme as regras do chamamento público disponível no site oficial da Prefeitura de Poá.



Os projetos poderão receber entre R$ 5 mil e R$ 25 mil para sua execução, fortalecendo o protagonismo juvenil na construção de soluções sustentáveis para os desafios ambientais do município. O edital, com todas as informações sobre a iniciativa, está disponível no site oficial da Prefeitura de Poá.