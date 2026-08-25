Ferraz realiza Dia D de Multivacinação e aplica mais de 850 doses

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou no último sábado (22) o Dia D de Multivacinação, iniciativa voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A mobilização também contemplou outros públicos que estavam com vacinas pendentes.
Durante a ação, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) CSII, Santo Antônio, São Paulo, Margarida e CDHU permaneceram disponíveis no período da manhã para atendimento à população. Também foi disponibilizado um polo volante na sede do Gerando Falcões, localizada na Rua São Lucas, 10, no Jardim São Lázaro, das 9h às 16h.
Ao todo, foram aplicadas 859 doses de vacinas durante o Dia D em Ferraz. Desse total, 749 foram doses de rotina e 110 doses de SCR (sarampo, caxumba e rubéola), contribuindo para a ampliação da cobertura vacinal no município.
Além da atualização da caderneta, a mobilização também ofereceu imunização para a população com menos de 60 anos que ainda não havia recebido as vacinas contra febre amarela, sarampo e influenza. A iniciativa reforça a importância da vacinação como medida de prevenção e proteção coletiva contra doenças imunopreveníveis.