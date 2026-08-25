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Jornal Diário de Suzano - 25/08/2026
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Obras

Quatro UBS de Ferraz recebem obras de reforma e melhorias

Intervenções contemplam adequações estruturais, ampliação de espaços, acessibilidade, instalações e melhorias para qualificar os equipamentos de saúde

25 agosto 2026 - 16h08Por de Ferraz
Intervenções contemplam adequações estruturais, ampliação de espaços, acessibilidade, instalações e melhorias para qualificar os equipamentos de saúdeIntervenções contemplam adequações estruturais, ampliação de espaços, acessibilidade, instalações e melhorias para qualificar os equipamentos de saúde - (Foto: Camille Melo/SecomFV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está realizando obras de reforma e adequação em quatro Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. As intervenções acontecem nas unidades Vila São Paulo, CDHU, Vila Santo Antônio e Vila Margarida e contemplam diferentes serviços estruturais, definidos de acordo com as necessidades de cada equipamento.

As obras fazem parte das ações de melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos e têm como objetivo proporcionar espaços mais adequados, seguros e funcionais para a população e para os profissionais que atuam nas unidades.

UBS Vila São Paulo recebe adequações estruturais

Na UBS Vila São Paulo, as intervenções incluem demolições e retiradas, adequações estruturais e reforma da cobertura. A unidade também recebe melhorias na infraestrutura elétrica e hidrossanitária, além de serviços de revestimento, instalação de forros e pintura.

A unidade também recebe um Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA), ampliando as condições de segurança da estrutura.

UBS CDHU passa por reforços estruturais e reforma da cobertura

Na UBS CDHU, os trabalhos envolvem a execução de fundações e reforços estruturais, além da reforma da cobertura. A unidade também recebe intervenções nas instalações elétricas e hidrossanitárias, com aplicação de novos revestimentos e pintura.

Os serviços buscam recuperar e adequar diferentes áreas da unidade, proporcionando melhores condições estruturais para o funcionamento do equipamento e para o atendimento dos usuários.

UBS Vila Santo Antônio recebe ampla intervenção estrutural

A UBS Vila Santo Antônio também passa por uma série de melhorias. Entre os serviços estão a execução de estruturas, com vigas, pilares e vedações, além da reforma da cobertura e instalação de novas esquadrias.

O projeto contempla ainda melhorias nas instalações elétricas e hidrossanitárias, implantação de SPDA, revestimentos, forros e pintura.

UBS Vila Margarida terá ampliação de consultórios

Na UBS Vila Margarida, uma das principais intervenções é a adequação dos espaços para ampliação das salas de consultório. O projeto também prevê demolições e adequações internas, além da reforma dos banheiros, incluindo medidas de acessibilidade.

A unidade recebe ainda melhorias nas instalações elétricas e hidrossanitárias, revestimentos e pintura. Também está prevista a construção de lixeiras, contribuindo para a organização e adequação do espaço.

Para o secretário de Obras, Eduardo Paiva, as intervenções foram planejadas considerando as características e necessidades de cada unidade.

“Estamos trabalhando em diferentes unidades de saúde e cada uma possui necessidades específicas. O objetivo é melhorar a estrutura dos equipamentos, garantindo ambientes mais seguros, funcionais e adequados tanto para os profissionais quanto para a população que utiliza esses serviços.”

As quatro obras integram o conjunto de ações da Prefeitura voltadas à melhoria da infraestrutura dos equipamentos públicos de saúde. As intervenções buscam proporcionar melhores condições para o funcionamento das unidades e contribuir para a qualificação dos espaços destinados ao atendimento dos ferrazenses.

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