Condemat+ participa da XV Escola de Prefeitos e reforça compromisso com a qualificação

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) participou nesta semana da XV Escola de Prefeitos, realizada em Águas de Lindóia (SP), em uma programação que reuniu representantes de cerca de 30 municípios paulistas para debates, capacitações e troca de experiências sobre os principais desafios da administração pública municipal.



Representando o consórcio, estiveram presentes o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo; a prefeita de Ferraz de Vasconcelos, Priscila Gambale; o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes; e o vice-prefeito de Santa Branca, Helcio Luiz Castellano Filho, o Helcinho Castellano.



Promovida pela Oficina Municipal, em parceria com a Fundação Konrad Adenauer (KAS-Brasil), a Escola de Prefeitos contou com palestras ministradas por especialistas e nomes de referência em gestão pública. Entre os temas abordados estiveram o agronegócio e o acordo Mercosul-União Europeia, o subfinanciamento da educação municipal no novo cenário tributário, o turismo como fator de desenvolvimento e geração de receita para os municípios, além de desestatização e parcerias como caminhos para destravar investimentos.



O Condemat+ participa da Escola de Prefeitos desde 2021, garantindo aos gestores dos municípios consorciados a oportunidade de ampliar conhecimentos, compartilhar experiências e fortalecer políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional.



Em março, o consórcio renovou o acordo de cooperação com a Oficina Municipal para dar continuidade às ações de capacitação destinadas aos servidores públicos das cidades consorciadas. A parceria, que chega ao terceiro ano, foi alinhada em reunião entre o presidente do Condemat+, Luis Camargo, e o diretor-presidente da entidade, José Mario Brasiliense Carneiro.



O acordo prevê a realização de cursos virtuais ao longo do ano, com foco na área tributária, além de capacitações presenciais. Entre elas, destaque para o encontro realizado no mês passado, em Suzano, com o tema “Reforma Tributária e os Impactos no Desenvolvimento Econômico Local e Regional”, reunindo gestores e técnicos das administrações municipais.



Para o presidente do consórcio, Luis Camargo, a participação na Escola de Prefeitos reforça a importância da formação continuada para uma gestão mais eficiente e preparada. “A Escola de Prefeitos é uma oportunidade muito importante para a troca de experiências e para o fortalecimento das prefeituras. O Condemat+ tem trabalhado para garantir essa capacitação aos prefeitos e também aos servidores dos municípios consorciados, porque sabemos que investir em conhecimento é fundamental para termos uma gestão pública cada vez melhor, mais moderna e preparada para enfrentar os desafios da administração”, destacou.