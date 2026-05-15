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Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
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Região

Defesa Civil participa de simulado de incêndio no Parque Estadual do Juquery

Ação fortaleceu a preparação das equipes para a Operação SP Sem Fogo

15 maio 2026 - 15h20Por da Reportagem Local
Ação fortaleceu a preparação das equipes para a Operação SP Sem FogoAção fortaleceu a preparação das equipes para a Operação SP Sem Fogo - (Foto: Aline Sabino/Secom Itaquá )

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba participou, na quarta-feira (13), do Simulado de Incêndio em Cobertura Vegetal realizado no Parque Estadual do Juquery, em Franco da Rocha. A atividade reuniu equipes municipais e estaduais com o objetivo de fortalecer a atuação integrada no combate a incêndios florestais e aprimorar os protocolos de resposta em situações de emergência.

O treinamento contou com a participação de agentes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Policiamento Ambiental, Fundação Florestal e demais órgãos envolvidos na Operação SP Sem Fogo. Durante o simulado, foram executadas ações práticas de combate ao fogo, manejo e resgate de animais, apoio aéreo com o helicóptero Águia e alinhamento operacional entre os municípios participantes.

Itaquá foi representada pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), atuando nas etapas operacionais do exercício ao lado das cidades de Franco da Rocha, Caieiras, Atibaia, Francisco Morato e Mairiporã.

“O trabalho preventivo e a capacitação constante das nossas equipes são fundamentais para garantir respostas rápidas e eficientes em situações de emergência ambiental. Itaquá segue investindo na integração entre os órgãos para proteger a população e preservar o meio ambiente”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

A iniciativa teve como foco a proteção da biodiversidade, a segurança da população e o fortalecimento da atuação conjunta entre os municípios e o Governo do Estado de São Paulo.

“Esse tipo de simulado permite alinhar estratégias e fortalecer a comunicação entre os órgãos, além de preparar nossos agentes para ocorrências reais, principalmente no período de estiagem, quando os riscos de incêndios em vegetação aumentam”, completou o subsecretário de Defesa Civil, Anderson Marchiori.

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