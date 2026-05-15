CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 16 e 17 de maio

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (16) e domingo (17), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea. Confira o que muda:

Sábado (16)

Linha 10-Turquesa

Das 22h até o fim da operação, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 nas estações Ribeirão Pires e Guapituba. A alteração é necessária para carga de dormentes inservíveis.

Linha 11-Coral

Das 23h30 até o fim da operação, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque nas estações Calmon Viana, Suzano e Jundiapeba. As alterações são para revisão geral com retencionamento do travessão na via.

Domingo (17)

Linha 10-Turquesa

Das 4h às 6h, os passageiros, em ambos os sentidos, devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 nas estações Ribeirão Pires e Guapituba. A alteração é necessária para carga de dormentes inservíveis.

Das 9h às 18h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 1 na estação Rio Grande da Serra. A alteração é necessária para manutenção na cobertura da estação.

Linha 11-Coral

Das 4h até o fim da operação, os trens não circulam entre as estações Brás e Corinthians-Itaquera. Como alternativa, os passageiros devem utilizar a linha 3-Vermelha do metrô gratuitamente. A alteração é necessária para revisão geral com retencionamento do travessão na via e substituição de trilhos.

Linha 12-Safira

Das 4h às 20h, os passageiros devem utilizar a plataforma 2 para embarque e desembarque na estação Engenheiro Manoel Feio. No trecho, haverá carga de materiais inservíveis.

Expresso Aeroporto

Durante toda a operação, o intervalo do expresso aeroporto será de 1 hora devido às obras na linha 11-Coral.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.