Residências terapêuticas do Condemat+ fortalecem cuidado humanizado no Alto Tietê

Celebrado em 18 de maio, o Dia Nacional da Luta Antimanicomial reforça a importância do cuidado humanizado e da garantia de direitos às pessoas com transtornos mentais. No Alto Tietê, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (Condemat+) mantém desde 2018 o serviço de Residência Terapêutica, iniciativa regional que promove acolhimento, autonomia e reinserção social de moradores que passaram anos institucionalizados em hospitais psiquiátricos.

Atualmente, o serviço atende cerca de 45 pessoas em unidades localizadas em Ferraz de Vasconcelos, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba e Poá. O trabalho é executado pelo Instituto Morgan, com apoio dos CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) dos municípios.

Na última semana, os usuários das cinco residências participaram de um encontro especial promovido em Ferraz de Vasconcelos. Em meio à natureza, os moradores compartilharam momentos de convivência, lazer, integração e diversas atividades recreativas.

Mais do que um passeio, a ação simbolizou os princípios defendidos pela luta antimanicomial quanto ao direito à liberdade, ao convívio social, ao cuidado em liberdade e ao respeito à singularidade de cada pessoa. O encontro também reforçou a importância dos vínculos afetivos e de uma rede de cuidado acolhedora e inclusiva.

As Residências Terapêuticas funcionam como uma moradia assistida para pessoas com transtornos mentais, oferecendo acompanhamento 24 horas por equipes multiprofissionais. Além da assistência em saúde, os moradores são incentivados, dentro de suas possibilidades, a desenvolver autonomia nas atividades do dia a dia e a reconstruir sua convivência em sociedade.

Para o presidente do Condemat+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo, o serviço regional representa um avanço importante para a saúde mental no Alto Tietê. “As residências terapêuticas representam dignidade, acolhimento e respeito à vida. Graças ao trabalho regional liderado pelo Condemat+, hoje nossa região conta com esse serviço fundamental, que garante cuidado humanizado para pessoas que passaram anos afastadas do convívio em sociedade”, destacou.