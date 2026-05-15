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Jornal Diário de Suzano - 15/05/2026
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Região

Farmácias municipais da região passam por fiscalização surpresa do TCE

Foram mobilizados cerca de 380 auditores de controle externo, todos da equipe do TCE

15 maio 2026 - 05h00Por Yasmin Torres - Da Reportagem Local
FARMÁCIAS DA REGIÃO Passaram por uma fiscalização surpresa realizada pelo Tribunal de Contas FARMÁCIAS DA REGIÃO Passaram por uma fiscalização surpresa realizada pelo Tribunal de Contas - (Foto: Divulgação)

As farmácias municipais das cidades do Alto Tietê passaram por uma fiscalização surpresa realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), na última quinta-feira (7). O relatório das irregularidades deve ficar pronto em 30 dias, no início de junho.

A ação foi ordenada para verificar as condições de gestão, armazenamento e distribuição de medicamentos em unidades de saúde e farmácias em todo o território paulista, incluindo o Alto Tietê. 
Foram mobilizados cerca de 380 auditores de controle externo, todos da equipe do Tribunal de Contas.

Ao longo do dia, os agentes fiscalizaram 300 unidades farmacêuticas em 300 municípios, avaliando desde a presença de profissionais habilitados até o controle de estoques para evitar desperdícios de dinheiro público e desabastecimento para a população.

OBJETIVO

Segundo o TCE-SP, o objetivo é garantir que as unidades cumpram as normas farmacêuticas e que o cidadão receba não apenas o remédio, mas o atendimento técnico necessário. 

APOIO TÉCNICO

A fiscalização contou com o apoio técnico do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo (CRF-SP).

Entre os itens vistoriados estão a responsabilidade técnica, gestão de estoque, condições sanitárias e direitos do usuário. Foi avaliado a presença de farmacêuticos durante todo o horário de funcionamento, a validade dos produtos e sistemas que impeçam a duplicidade de retiradas ou faltas injustificadas, a higiene, controle de temperatura e umidade para preservar a eficácia dos medicamentos e a prioridade no atendimento e cadastramento correto nos sistemas de saúde (CNES).

 

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