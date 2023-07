Condemat quer ampliar a compra de alimentos da agricultura familiar

Com o foco na ampliação da participação dos agricultores familiares nos programas públicos de alimentação e para fortalecer economicamente o setor, o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) em parceria com a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (Cati), desenvolverá um cardápio regional para atender às demandas municipais e privilegiar os produtos regionais.

No Dia do Agricultor, celebrado nesta sexta-feira (28), o consórcio reuniu gestores públicos e representantes de entidades no seminário “Agricultura Familiar: Fortalecimento da cadeia produtiva e incentivo à alimentação saudável”, que discutiu os caminhos para incentivar a aquisição de alimentos dos agricultores familiares.

A região do Condemat é um dos principais polos agrícolas do País e gera todos os anos cerca de R$ 1 bilhão em faturamento. “Temos que discutir formas de potencializar ainda mais nossa produção. Há tantos programas que incentivam a aquisição de produtos da agricultura familiar que é necessário tanto a preparação, a visão e a sensibilidade do poder público quanto dos próprios produtores. Quando discutimos esse tema é sobre fazer a economia regional girar, oferecer alimentos mais saudáveis e garantir segurança alimentar”, analisou o presidente do consórcio e prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha.

Dados do “Anuário Estatístico da Agricultura Familiar 2023”, elaborado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag) em parceria com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), mostram que a agricultura familiar brasileira é a oitava maior produtora mundial de alimentos. “Nossa região tem base forte na agricultura e conseguimos fortalecê-la ainda mais por meio de políticas públicas”, reforçou o coordenador da Câmara Técnica de Agricultura do Condemat e secretário de Agricultura de Mogi das Cruzes, Felipe Almeida.

Entre as principais ações que estimulam a compra de alimentos da agricultura familiar estão o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), que estabelece que pelo menos 30% dos recursos da merenda devem ser destinados para a compra de produtos da agricultura familiar. Hoje, a região tem cerca de 300 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino. “Um dos desafios é formalizar os agricultores para que eles possam acessar esses programas. Cabe ao poder público fomentar isso, dando a oportunidade de cumprir o PNAE e quiçá chegar a 100% da alimentação escolar proveniente da agricultura familiar”, apontou a coordenadora-adjunta da Câmara Técnica de Educação do Condemat e secretária de Educação de Salesópolis, Silvana Nascimento.

O diretor técnico da Cati Regional Mogi das Cruzes, David Rodrigues destacou que o órgão da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento conta com um mapeamento das cooperativas da região, dos agricultores e do que é produzido. “Temos que pegar esses dados e casar com a proposta de um cardápio regional, com alimentos produzidos por esses produtores. Hoje, temos em torno de 150 agricultores nas cooperativas que já fornecem como agricultura familiar no Alto Tietê, mas nosso sonho é incluir no mínimo mil. Se conseguíssemos que os 300 mil alunos da região recebessem esses alimentos, o número atual de fornecedores não seria suficiente, é preciso fazer um trabalho de fortalecimento. Existe espaço de trabalho muito grande, a produção é suficiente para atender a demanda, fora os recursos que ficariam na região”, explicou.

O seminário contou com palestras do diretor técnico da Cati Regional Mogi das Cruzes; da coordenadora de Segurança Alimentar da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, Vanuzia Teixeira de Souza; da nutricionista da Secretaria Municipal de Educação de Guararema, Karina Carvalho Fernandes; do vice-presidente da Coopercentral, Marcelo Fukunaga; e do gerente de Operações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab/SP), Edilmar Leite Leão.

Participaram do evento o prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchilla, o coordenador da Cati, Francisco Martins, secretários municipais, gestores públicos e representantes de entidades da região.