Condemat realiza seminário sobre Agricultura Familiar

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) promove nesta sexta-feira (28) o seminário “Agricultura Familiar: Fortalecimento da cadeia produtiva e incentivo à alimentação saudável”. O evento realizado no auditório da Prefeitura de Mogi das Cruzes, a partir das 9 horas, é voltado para gestores públicos da região.

Com o objetivo de estimular a aquisição de alimentos de produtores familiares pelas prefeituras, o seminário busca fortalecer o setor por meio da apresentação de diversas modalidades de compras públicas que os municípios podem efetuar, incluindo a alimentação escolar, medida que garante segurança alimentar para milhares de estudantes das redes de ensino.



O evento apresentará os programas disponíveis, ações e oportunidades para incluir os produtos no rol de compras das administrações municipais. Entre as possibilidades de aquisição estão o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social (PPAIS), de iniciativa do Governo Federal e do Governo Estadual, respectivamente.



Inserida no “Cinturão Verde” de São Paulo, a Região tem na agricultura um importante braço econômico. A cada ano, o setor é responsável por gerar R$ 1 bilhão de faturamento bruto. A área produz 800 mil toneladas por ano de hortaliças folhosas, como alface e repolho, o que a coloca como a maior produtora brasileira.



A agricultura é, ainda, uma importante geradora de empregos e renda. A estimativa é que 20 mil pessoas entre produtores rurais e familiares vivam da terra. “Nossa região conta com uma grande variedade de culturas que estão presentes, especialmente, em pequenas propriedades que são mantidas por famílias. A meta é ampliar a compra desses produtos pelas prefeituras do consórcio, e assim aumentar a produtividade e garantir um alimento de qualidade para os todos os beneficiários de programas de alimentação, incluindo a merenda escolar”, ressaltou o coordenador da Câmara Técnica de Agricultura do Condemat e secretário de Agricultura de Mogi das Cruzes, Felipe Almeida.



O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) prevê que 30% dos recursos da merenda devem ser destinados para a compra de produtos da agricultura familiar, o que propicia o desenvolvimento econômico das comunidades.



Estimativas do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) apontam que aproximadamente 32 milhões de crianças vivem na pobreza no Brasil, estatística que afeta, especialmente, a segurança alimentar.

Por outro lado, o Atlas Mundial da Obesidade 2023 mostra que até 2035, cerca de um terço das crianças e adolescentes brasileiros podem conviver com a obesidade. “Uma merenda escolar balanceada, com alimentos de qualidade e frescos colabora para o desempenho dos alunos em sala de aula, isso sem contar, que a aquisição de produtos de agricultores familiares fortalece toda a comunidade em volta e oferece mais oportunidades, emprego e renda, o que reflete na escola”, analisou a coordenadora-adjunta da Câmara Técnica de Educação do Condemat e secretária de Educação de Salesópolis, Silvana Nascimento.