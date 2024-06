Construção da Casa da Mulher de Itaquá atinge 97% de conclusão

A construção da Casa da Mulher de Itaquaquecetuba alcançou 97% de conclusão nesta semana. Com investimento de R$ 1,4 milhão, o espaço vai oferecer acolhimento, qualificação, suporte jurídico e psicológico às mulheres. O equipamento está localizado na rua Guariri, na Vila São Carlos, e deve ser entregue no início de julho.



A obra iniciada em junho de 2023 é fruto de uma parceria entre o governo estadual, que investiu R$ 765 mil, e contrapartida da prefeitura, de R$ 697 mil. O local passa pelos últimos ajustes, com a instalação de mobiliários e equipamentos.



A Casa da Mulher tem acessibilidade e possui salas para atendimento psicossocial, jurídico, capacitação e tecnologia, além de auditório, administração, cozinha profissional para a oferta de cursos, brinquedoteca, copa, depósito, lavanderia, garagem e área externa com jardim.



"Estamos finalizando os detalhes desse espaço que está muito lindo para cuidar das mulheres da nossa cidade. O equipamento vem para ajudar a combater a violência de gênero, dando acolhimento para quem precisar", comentou a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.



"Mais um equipamento chega em sua etapa de finalização e em breve será entregue para prestar um ótimo serviço às mulheres. A Casa da Mulher é de grande importância e garante que todas recebam suporte adequado e respeitoso", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.