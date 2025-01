Coordenadoria reúne jornalistas; Mara apresenta gabinete provisório

A nova coordenadora de Comunicação e Relações Institucionais da Prefeitura de Mogi das Cruzes, jornalista Viviane Strelec, reuniu nesta segunda-feira (13), para um café da manhã, um grupo de jornalistas do Alto Tietê. Durante o evento, a prefeita Mara Bertaiolli (PL) e o vice Teó Cusatis, aproveitaram para conversar com a equipe de profissionais e apresentar o gabinete provisório na parte térrea do prédio da administração municipal.

O gabinete principal, no 3º andar, está sem condições de uso desde o ano passado, quando o então prefeito Caio Cunha (Podemos) fez um vídeo relatando inundação no departamento. O teto do prédio conta com vários problemas na estrutura.

“Encontramos tudo sujo, móveis quebrados. Mas vamos arrumar”, disse a prefeita, que está atualmente no antigo local em que o ex-prefeito Waldemar Costa Filho utilizava para despachar na Prefeitura.

Comunicação

A jornalista Viviane Strelec fez um pronunciamento aos jornalistas para apresentar sua equipe de profissionais. Segundo ela, o trabalho será extremamente transparente com atendimento público à imprensa da região.

Conforme antecipado pela coluna Lance-Livre, na edição da última sexta-feira (10), Viviane Strelec tem passagens pelo Jornal Diário de Suzano, de 2004 a 2006, onde trabalhou como repórter e chegou a exercer o cargo de chefe de reportagem.

De 2007 a 2023 trabalhou como assessora de imprensa e parlamentar do deputado estadual Estevam Galvão de Oliveira - falecido em 2024.

Equipe

A equipe de jornalistas apresentada na Coordenadoria de Comunicação Social é formada por Viviane Strelec (coordenadora geral), Carla Olivo (Fundo Social, Gabinete da Prefeita e Gabinete do Vice-Prefeito), Fernanda Iwakura (Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura), Júlio Nogueira (Semae), Kelli Brito (Educação e Agricultura), Lívia de Sá (Serviços Urbanos, Assistência Social e Meio Ambiente e Proteção Animal), Luiz Maritan (Mobilidade Urbana, Segurança, Esporte e Lazer), Marco Aurélio Sobreiro (Obras, Urbanismo e Habitação e Regularização Fundiária) e Paula Frias (Saúde e Procon).