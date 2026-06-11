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Jornal Diário de Suzano - 11/06/2026
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Copa do Mundo

Copa do Mundo: veja oito experiências para viver a paixão pelo futebol no estado de SP

De exposições que homenageiam a Seleção Brasileira dos jogadores ao uniforme , prédios icônicos do centro de São Paulo iluminados em verde e amarelo e até mascote especial para o período, há várias opções disponíveis

11 junho 2026 - 10h34Por Agência SP
Estado Estado "entrou em campo" com diversas atrações - (Foto: JFDiorio/PrefSP)

Neste ano, a Copa do Mundo 2026 acontece nos Estados Unidos, México e Canadá, de 11 de junho a 19 de julho. Porém, mesmo quem não vai viajar para um dos três países para assistir aos jogos poderá sentir a emoção da competição sem sair de São Paulo. Isso porque o estado “entrou em campo” com diversas atrações.

De exposições que homenageiam a Seleção Brasileira (os jogadores e o uniforme), passando por arenas temáticas com trocas de figurinhas, até cidades com mascote especial para o período e transmissão gratuita dos jogos, a Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) reuniu oito experiências para os torcedores viverem a paixão pelo futebol e vibrarem pela Seleção Brasileira. Confira:

Exposições:

Amarelinha – Museu do Futebol

No Museu do Futebol, dentro do estádio do Pacaembu, na capital paulista, a exposição “Amarelinha” conta a trajetória das camisas da Seleção Brasileira. A exposição reúne 18 camisas de verdadeiras lendas que jogaram pelo Brasil ao longo dos últimos 70 anos, como Ronaldo (Fenômeno), Ronaldinho Gaúcho, Rivellino, Sócrates, Vini Jr. e o Rei Pelé, por exemplo. É uma excelente oportunidade para que torcedores de todas as idades conheçam a história por trás da Amarelinha.

Exposição “Amarelinha”, no Museu do Futebol – Foto: Ludmila Almeida

A exposição “Amarelinha” acontece de terça a domingo, das 9h às 18h (com entrada permitida até as 17h), até o dia 7 de setembro de 2026. Os ingressos custam R$ 24,00 (inteira) e R$ 12,00 (meia) e estão disponíveis na bilheteria ou pelo Sympla. Dica extra: o museu tem entrada gratuita para todos às terças-feiras. Além disso, crianças de até 7 anos não pagam.

“Brasil em Todas”, no MIS Experience

No MIS Experience, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, o público pode ter uma verdadeira imersão na história da “seleção canarinho” nas Copas do Mundo por meio da mostra “Brasil em Todas”. Vale lembrar que o Brasil é o maior campeão do torneio, com cinco títulos, e o único país a participar de todas as 23 edições do campeonato.

Na exposição, os visitantes poderão ver as diferentes realidades do consumo e da prática do futebol ao longo dos anos, com base nos hábitos de cada época, na tecnologia disponível e na realidade de cada participação da seleção nacional. A mostra propõe a interação e a participação do público em diferentes níveis, do ambiente analógico ao digital, a partir de acervos raros e conteúdos exclusivos, com a inclusão de mecânicas especiais relacionadas a cada Copa do Mundo FIFA vencida pelo Brasil (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002).

O MIS Experience está localizado na capital paulista, e a exposição vai até o dia 10 de agosto. Os ingressos custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Eles estão disponíveis no link: https://megapass.com.br/eventos/brasil-em-todas. Dica extra: há ingressos gratuitos toda terça-feira e para todas as crianças de até 10 anos, porém é necessário retirá-los presencialmente na bilheteria.

Futebol – alegria do povo, no Unibes Cultural

Que o futebol é uma das maiores paixões do povo brasileiro, isso todo mundo sabe. Porém, essa paixão atravessa os estádios e começa, muitas vezes, nas ruas dos bairros, nas praias, nas escolas, no futebol de várzea, entre outros lugares. Para mostrar isso, a Unibes Cultural, em parceria com o Festival de Fotografia de São Paulo (FFSP) e o Instituto Italiano di Cultura, inaugurou a exposição FUTEBOL – alegria do povo, com curadoria de João Kulcsár.

A mostra reúne fotografias que ampliam o olhar sobre o esporte para além das partidas oficiais, revelando o futebol como encontro, celebração, pertencimento e memória coletiva, além de estar profundamente presente no cotidiano dos brasileiros. O Unibes Cultural está localizado em uma das ruas mais conhecidas de São Paulo, a Oscar Freire. A exposição acontece de quarta a sábado, das 12h às 19h, e aos domingos, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

“Futebol e Arte”: Mostra no Museu Casa de Portinari, em Brodowski

Em Brodowski, a 337 km da capital paulista, os visitantes e moradores da cidade já podem entrar no clima da Copa do Mundo com a nova exposição “Futebol e Arte”. Passando pela memória, pela paixão pelo futebol e pela apreciação artística, o público é convidado a conhecer o quadro em que Candido Portinari, grande pintor brasileiro que nasceu em Brodowski, retratou a brincadeira de sua infância. Intitulada “Futebol”, a obra é o fio condutor entre a arte e o esporte. A exposição ficará em cartaz durante os meses da Copa do Mundo. A entrada é gratuita. O Museu Casa de Portinari fica na Praça Candido Portinari, 298 – Centro, Brodowski – SP, 14340-019.

Prédios de SP iluminados em verde e amarelo durante os jogos

Para entrar no clima da Copa do Mundo, prédios icônicos da capital paulista já recebem uma iluminação especial em verde e amarelo nos dias de jogos do Brasil desde o dia 6 de junho. A ação é promovida pela Prefeitura de São Paulo, por meio da SP Regula, e busca reforçar o clima de celebração e mobilização em torno do maior evento esportivo do planeta, além de valorizar os espaços públicos e a paisagem urbana da cidade.

Entre os locais que receberão iluminação cênica estão o Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura; o Viaduto do Chá; o Obelisco do Ibirapuera; a Ponte Estaiada Octavio Frias de Oliveira, na Marginal Pinheiros; e a Ponte Estaiadinha, na Marginal Tietê. O centro histórico também faz parte desse circuito visual, com iluminação especial no Theatro Municipal, no Shopping Light, no Edifício Martinelli e na Biblioteca Mário de Andrade — que não será iluminada apenas no jogo do dia 19 de junho, em razão de um evento previamente agendado no local. A iniciativa também chega aos parques da capital, com iluminação nas fontes do Parque da Independência e do Parque Ibirapuera. O prédio da Secretaria Municipal de Esportes e o Parque das Bicicletas também integram a ação.

Iluminação em verde e amarelo especial para a Copa do Mundo no Obelisco do Ibirapuera – Foto: JFDiorio/PrefSP

A ação envolve diferentes áreas da administração municipal, entre elas a SP Regula, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e a Secretaria Municipal de Esportes (SEME), além de equipamentos culturais e parceiros privados.

Arena Panini

No período da Copa do Mundo, além dos jogos, é praticamente impossível não lembrar das figurinhas e do álbum oficial. Para isso, a Panini abriu uma arena temática chamada Arena Panini, no bairro do Tatuapé, na capital paulista. Lá, os torcedores podem trocar figurinhas e ter acesso a figurinhas avulsas para ajudar a completar o álbum. Além disso, é possível comprar mais pacotinhos, o próprio álbum oficial da Copa e uma variedade de produtos especiais. A Arena está localizada na Rua Serra de Bragança, 1491 – Tatuapé, e funciona todos os dias, das 10h às 21h. A entrada é gratuita.

Brasil no telão: Fábrica de Cultura de Iguape exibe jogos do Brasil de graça

Nos dias em que o Brasil entra em campo, a Fábrica de Cultura de Iguape convida o público a assistir, torcer e viver junto a Copa do Mundo 2026. Com o Cine Sustentável, as exibições são gratuitas e ao ar livre, onde a torcida e a cultura popular se encontram para celebrar juntas a paixão pelo futebol. A entrada é gratuita.

Os jogos serão transmitidos no dia 13 de junho, das 19h às 21h; no dia 19 de junho, às 21h30; e no dia 24 de junho, das 19h às 21h. A Fábrica de Cultura 4.0 de Iguape fica na Praça Engenheiro Greenghalgh, 01 – Centro Histórico, Iguape – SP, 11920-000, Brasil.

Centrais da Copa e mascote próprio em São Pedro

A Estância Turística de São Pedro, localizada a 190 km da capital paulista, preparou uma programação especial para transformar a Copa do Mundo em uma grande celebração coletiva. Por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, a Prefeitura investiu na instalação de telões em espaços públicos e em uma série de atrações a fim de reunir cerca de 20 mil torcedores durante a Copa, entre moradores e turistas.

Batizada de “São Pedro é o Brasil”, a iniciativa contará com duas Centrais da Copa instaladas na Praça Gustavo Teixeira, no centro histórico, e no Centro Gastronômico, localizado ao lado do Parque Municipal Maria Angélica Manfrinato. Os espaços serão palco da transmissão dos jogos e de momentos de lazer e confraternização ao longo de toda a competição.

Centro Gastronômico em São Pedro 

A programação começará no dia 11 de junho, na Praça Gustavo Teixeira, com a transmissão de México x África do Sul, às 16h, partida que abre oficialmente o Mundial. No local, além dos jogos da Seleção Brasileira, serão exibidas diariamente outras partidas da competição. Já o telão instalado no Centro Gastronômico será dedicado exclusivamente aos jogos do Brasil. A estreia da Seleção acontece no dia 13 de junho, às 19h, e, antes das partidas, os torcedores poderão aproveitar apresentações musicais e as diversas opções gastronômicas disponíveis no espaço.

Além da programação esportiva, as Centrais da Copa contarão com um espaço instagramável com o carismático Tamandualdinho Gaúcho, mascote oficial da campanha “São Pedro é o Brasil”. Criado pela equipe de comunicação da Prefeitura, o personagem faz uma homenagem à fauna nativa da Serra do Itaqueri, em uma combinação criativa entre o tamanduá-bandeira e o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho.

A escolha do mascote mobilizou a população e as redes sociais da Prefeitura. Em uma enquete popular, o Tamandualdinho Gaúcho conquistou a preferência dos amantes do futebol, recebendo 53% dos votos e contribuindo para uma campanha que alcançou mais de 53 mil visualizações. A ilustração do mascote foi feita por Lucas Almeida.

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